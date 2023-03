Küchentrends 2023: Nachhaltiger Minimalismus

Die Küchentrends 2023 sind geprägt vonDesign und Individualität. Einheitlichkeit und Konformität sind out, die Küche sollte die Persönlichkeit und die Vorlieben des Besitzers widerspiegeln.

Zudem ist Nachhaltigkeit ein Trend, der vor keinem Bereich halt macht, auch nicht vor der Küche. Nachhaltige und recycelte Materialien sind angesagt, natürliche Materialien sind im Trend, oft in Kombination mit dunkleren Küchenfarben wie Anthrazit oder Blau. Diese waren bis vor Kurzem noch eher verpönt, sind inzwischen aber im Kommen. Weitere bevorzugte Farbtöne des Jahres 2023 sind rostrot und blaugrün.

Zudem ist ein gewisser Minimalismus angesagt: Moderne Küchen kommen größtenteils ohne Griffe oder Oberschränke aus. Weniger ist mehr, die vollgestopfte Küche ist passé. In diesem Kontext hat sich das Rillenprofil als Designelement hervorgetan. Egal ob an Armaturen oder Holzfronten, Rillenprofile sorgen für eine dreidimensionale Wahrnehmung, werten Fronten auf und harmonieren gut mit minimalistischer Ästhetik. Dieser ebenfalls dienlich sind multifunktionale Spülen und Armaturen. Mit diesen modernen Installationen spart man zusätzliche Geräte, da sie in der Lage sind, Wasser zu kochen oder Kohlensäure beizusetzen. Inzwischen lassen sich multifunktionale Armaturen oft per App über das Handy steuern.

Wer es gerne etwas luxuriöser hätte, kann sich einen Weinkühlschrank leisten. Dieser macht nicht nur

ordentlich was her und ist ein Trendobjekt dieses Jahres, er zeigt auch die Wertschätzung des Rebensafts und ist somit ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Ebenfalls ein Luxusobjekt, das sich wachsender Beliebtheit erfreut, ist die Outdoor-Küche. Diese ist im Sommer ideal, gerade wenn ein Gastgeber seine Gäste nicht allein lassen möchte, der Grill aber einfach nicht die gewünschte Vielfalt bietet. Vorbereitungen, Abwasch und kompliziertere Gerichte können so unter freiem Himmel zubereitet und erledigt werden.