Manfred Horrer ist der Experte, wenn es um Sägen, Sägeblätter, Kunststoff-, Metall- sowie Holzbearbeitung und Sägeschärfung geht. Jahrelange Erfahrung und Expertise machen den Betrieb zum idealen Ansprechpartner. Basis für die kundenorientierte Produktion und die ausgereifte Schärftechnik sind die ständige Produktentwicklung, die Qualitätskontrolle und die unbedingte Flexibilität, die als wesentliche Merkmale der Firmenphilosophie gelten. Manfred Horrer ist der ideale Partner, um die eigenen Produkte zu schärfen. Wenn Kunden ein individuelles, auf sie zugeschnittenes Produkt suchen, werden sie eingehend beraten. Das Sägetechnik-Team steht als junges Unternehmen in der Verpflichtung, höchsten Qualitätsanforderungen beim Schärfen von Hartmetall und Metallkreissägeblätter in modernsten technischen Verfahren gerecht zu werden. Egal ob Kunststoff, Aluminium oder Holz – nur mit einem scharfen Schneideblatt können sie mühelos, hochwertig und präzise gesägt werden. Manfred Horrer bietet einen zuverlässigen Online-Schärfdienst, der es ermöglicht, die Schneidewerkzeuge stets in perfekter Kondition zu erhalten.

Manfred Horrer Sägentechnik, Schlichtäcker 4, 74223 Flein Fon: 07131 970355, www.hr-saegentechnik.de