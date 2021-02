Wenn es um die attraktive Gestaltung des Innen- und Außenbereichs geht, ist Schäfer In & Out genau der richtige Partner.

Das Fachgeschäft für Heimtextilien und Outdoormöbel in Heilbronn bietet auf 220 Quadratmetern Fläche eine große Auswahl an Gartenmöbeln mit Marken wie Fermob, Solpuri oder Fatboy, sowie Wohnaccessoires, Teppiche und Polsterstoffe, Dekostoffe, Gardinen und Sonnenschutz. Eine persönliche Beratung der Kunden ist dabei sowohl im Geschäft als auch direkt im eigenen Zuhause möglich. Wer im Laden vorbeischauen, Inspirationen sammeln oder einfach eine Runde stöbern möchte, hat bei allen Produkten die Möglichkeit zum Anfassen, Anfühlen oder Probesitzen. Die fachkompetenten Mitarbeiter beantworten dabei gerne jede Frage. Eine große Auswahl an Stoffen ermöglicht eine geschmackvolle Gestaltung des eigenen Heims – auch individuelle Bestickungen sind möglich. Schäfer In & Out bietet auch tolle Geschenkideen für jeden Anlass und schönes Wohnen für Innen und Außen. Einfach vorbeischauen, inspirieren lassen und wohlfühlen.

Schäfer In & Out, Allee 29, 74072 Heilbronn, Tel. 07131-4059430, www.schaefer-inandout.de