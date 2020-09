Trauringvielfalt

In den beiden Schmuckgalerien werden Trauringträume wahr. Die Trauringexperten Petra und Uwe Thamm mit Team zeigen ihren Kunden eine große Kollektion an Trauringen und mehr mit einem tollen Preis-/ Leistungsangebot.

Trauringe sind nicht nur ein Symbol für die gemeinsame Zukunft eines Paares, sondern auch ein edles Schmuckstück als sichtbares Zeichen eines Versprechens. Seit über 25 Jahren sind die

»galerie am tor« in Langenburg und die »galerie am schloss« in Bad Mergentheim die Experten bei der Beratung und Auswahl des richtigen Traurings, der das Brautpaar viele Jahre oder Jahrzehnte begleiten wird.

Bei der großen Fülle an Designs, Materialien, Oberflächen und Kombinationsmöglichkeiten ist eine persönliche und fachkundige Beratung enorm wichtig geworden, um den Ring fürs Leben zu finden.

Die beiden Schmuckgalerien halten stets eine sehr große Auswahl an aktuellen und namhaften Trauring-Kolletionen in Gold, Platin, Palladium und Stahl bereit, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Neuheiten wie Ringe mit Carbon oder Tantal, mit Brillanten oder schwarzen Diamanten sind ebenso zu sehen und zu entdecken. Dazu zählen auch eigene Designs wie der »Thamaro« Ring, ein Ring im Ring, beweglich, außergewöhnlich und individuell zu gestalten in verschiedenen Breiten und Materialien. Oder der »Xoe«; zwei sich frei bewegende Ringe, die trotzdem verbunden sind, für das große Glück zu zweit.

Auch ganz individuelle Wünsche und Anpassungen sind möglich, die dann auch in der eigenen Goldschmiede realisiert werden können. Die Nachhaltigkeit bei der Erstellung der Trauringe und die Qualität der Legierungen und der Service spielen ebenfalls eine große Rolle bei der Auswahl der Trauringe. Als weiteres Highlight für die Trauringkunden kann ein edler Jaguar Oldtimer gemietet werden, um die Hochzeit mit zusätzlichen Flair zu ergänzen.

Kunden vereinbaren am besten einen persönlichen Beratungstermin, um in Ruhe aus den vielfältigen Möglichkeiten der Trauringwelt den richtigen zu finden.

Ein besonderes Highlight ist die große Opalausstellung vom 6. bis zum 8. November in der »galerie am tor« in Langenburg. Die Veranstaltung wird unter den geltenden Hygiene-Regeln durchgeführt. Petra und Uwe Thamm freuen sich auf den Besuch aller Interessierten. Weitere Infos folgen in der Presse oder im Internet zu gegebener Zeit.

»galerie am tor«, Hauptstraße 48, 74595 Langenburg, Fon: 07905-5100, Dienstag bis Freitag von 14-18 Uhr, Samstag von 10–14 Uhr, und nach Vereinbarung

»galerie am schloss«, Deutschordenplatz, 97980 Bad Mergentheim, Fon: 07931-959295, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 10-13 Uhr und 14-18 Uhr, Samstag von 10-14 Uhr und nach Vereinbarung

www.galerie-am-tor.de