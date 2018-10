× Erweitern Kleider Müller Brautkleid

Nachdem der Saison-Räumungsverkauf bei Brautmode abgeschlossen ist, sind die neuen Modelle eingetroffen und stehen den künftigen Bräuten zur Verfügung. Es ist ein bunter Blumenstrauß internationaler Brautlabel, verschiedener Stilrichtungen und Formen. Am Wochenende vom 10. und 11. November erfolgt dann die Gundelsheimer Hochzeitsmesse mit verschiedenen Partnern rund um das Thema Hochzeit. Neben den Brautmodenschauen gibt es Informationen an den Ständen im Hause. Die Öffnungszeiten zur Messe ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Samstag ist der normale Geschäftsbetrieb dennoch gewährleistet. Mit ca. 1.500 Brautkleidern und ebenso vielen Hochzeitsanzügen sowie über 3.000 Abend-und Ballkleidern gilt Kleider-Müller als der größte Hochzeitsausstatter in Baden Württemberg. Mit den Standorten in Geislingen und Villingen-Schwenningen ist Kleider-Müller im südlichen Baden- Württemberg vertreten, während man im nördlichen Baden-Württemberg von Gundelsheim im Landkreis Heilbronn aus agiert.

Gundelsheimer Hochzeitsmesse,Sa. 10. und So. 11 November, 11 bis 17 Uhr, Kleider Müller, Bahnhofstraße 6, 74831 Gundelsheim

www.kleider-mueller.de