Lisbeth Florale Werkstatt: Hochzeitsfloristik aus Flein

Die Hochzeitsfloristik liegt dem Team bei Lisbeth ganz besonders am Herzen. Die individuellen Wünsche und Vorstellungen der Besucher und Kunden sind den Mitarbeitern wichtig. In einem Beratungsgespräch findet man gemeinsam heraus, was gefällt und den individuellen Vorstellungen entspricht. Vielleicht haben Interessierte bereits ein Motto für die Hochzeit und ein bestimmtes Bild im Kopf. Vielleicht möchte man sich aber auch gerne auf die Ideen und Erfahrung von Lisbeth verlassen. Das Team ist offen und für seine Kunden da! Interessierte können sich auf der Website oder auf Instagram gerne ein erstes Bild von den Arbeiten von Lisbeth machen. Hauptsache ist, dass man sich wohlfühlt.

Lisbeth Florale Werkstatt

Ilsfelder Str. 2 · 74223 Flein

Tel: 07131 – 908 24 54

Instagram: hallo_lisbeth · lis-beth.de