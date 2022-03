Agentur für Arbeit Ludwigsburg bietet ein vielfältiges Angebot in der Woche der Ausbildung

Mit einem vielfältigen Angebot präsentiert sich die Agentur für Arbeit Ludwigsburg in der diesjährigen Woche der Ausbildung vom 14. – 18. März 2022: Drei Online-Workshops, Bewerbungsunterlagen – Checks online und nach langer Zeit auch endlich wieder persönliche Gespräche an einem Messestand auf der bam. #AusbildungKlarmachen – jetzt ist der richtige Zeitpunkt dazu!

Das Team der Berufsberatung bietet einen unkomplizierten 30-minütigen Express-Check der Bewerbungsunterlagen. Benötigt wird dazu die Stellenanzeige, auf die sich die Bewerbung bezieht, das Anschreiben (passend zur Stellenanzeige) und ein Lebenslauf. Diese Unterlagen können vorab an Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de gemailt werden. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater melden sich am Dienstag, 15. März 2022, oder Donnerstag, 17. März 2022, jeweils im Zeitraum von 13:30 -16:00 Uhr. Gerne können in der Mail Wunschtermine angeben werden.

Berufsausbildung in Teilzeit - so geht´s!

Es gibt unterschiedliche Gründe, aus denen heraus Frauen und Männer keine Ausbildung abgeschlossen haben. Vielleicht kam die Familienplanung „dazwischen“ oder es wurden Angehörige gepflegt. Doch jetzt kann es weitergehen - aber nicht in Vollzeit? Dann ist eine Ausbildung in Teilzeit der richtige Weg. Informationen dazu gibt es am Mittwoch, 16. März 2022 von 10:30 -12:00 Uhr in einem Online-Workshop. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de ist notwendig. Der Zugangslink wird mit der Anmeldebestätigung zugeschickt.

Die Zukunft ist MINT! Chancen und Vielfalt von MINT- Berufen

Die MINT-Botschafterinnen der Regionaldirektion Baden-Württemberg geben am Mittwoch, 16. März 2022, von 16:00 – 17:30 Uhr in einem interaktiven Workshop Informationen rund um das Thema MINT (M – Mathe, I – Informatik, N – Naturwissenschaften, T – Technik). Welche vielseitigen Berufsbilder und welche Ausbildungsmöglichkeiten gibt es in diesem Bereich? Neugierig auf MINT geworden? Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de ist notwendig. Der Zugangslink wird mit der Anmeldebestätigung zugeschickt.

Umgangsformen im Netz - mit Charme digital kommunizieren.

Facebook, Instagram und TikTok gehören häufig zum Alltag. Welche Kriterien sollte man beachten, wenn die Kommunikation im Netz nicht zum privaten Vergnügen dient, sondern mit einem Arbeitgeber stattfindet? Der Online-Vortrag mit Berufsberaterin Melanie Weber zeigt auf, wie man mit Charme digital kommuniziert und wie man Stolpersteine zum Vorstellungsgespräch umgehen kann. Auch in der digitalen Kommunikation kommt es auf den ersten Eindruck an und das beginnt schon mit der Bezeichnung der E-Mail-Adresse. Der Vortrag findet am Donnerstag, 17. März 2022, von 18:00 bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung unter Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de ist notwendig. Der Zugangslink wird mit der Anmeldebestätigung zugeschickt.

Persönliche Gespräche auf der bam

Auf viele persönliche Gespräche im Bürgersaal des Forums Ludwigsburg freut sich das Team der Berufsberatung am Freitag, 11. März 2022, von 9:00 - 16:30 Uhr und am Samstag, 12. März 2022, von 9:30 - 14:00 Uhr. Das Beratungsangebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler aller Schularten, Auszubildende, Studierende sowie an alle Personen, die erstmals eine Berufsausbildung anstreben oder sich beruflich neu orientieren wollen. Die Berufsberaterinnen und -berater unterstützen zum Beispiel dabei, einen passenden Ausbildungsberuf oder ein passendes Studium zu finden und auch Alternativen dazu, Fragen zu Berufs- oder Studieninhalten zu klären, einen Berufswahltest zu machen oder schulische Schwierigkeiten während der Ausbildung zu überwinden.