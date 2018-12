Bildungspark Heilbronn-Franken - Ausbildung, Umschulung & Qualifizierung

× Erweitern Bildungspark

Seit vielen Jahren ist der Bildungspark Heilbronn-Franken eine der Top Anlaufstellen für Ausbildung, Umschulung und Qualifizierung in den Bereichen Lager-Logistik, Büro, Handwerk-Bau, Gastronomie, Bäckerei und Metall. Nun wurde auch die »Berufsanschlussfähige Teilqualifikation Verkauf« in das Portfolio aufgenommen. Verkäufer/innen sind die freundlichen und kompetenten Berater/innen des Kunden. Kommunikation ist Ihre Stärke, Service Ihre Leidenschaft. Sie nehmen Warenlieferungen an, sortieren Waren, räumen sie in Regale ein und zeichnen Preise aus. Regelmäßig führen sie Qualitätskontrollen durch, prüfen den Lagerbestand und bestellen Waren nach. Beim Kassieren prüfen Verkäufer/innen die Echtheit der Geldscheine, achten auf die richtige Ausgabe des Wechselgeldes oder wickeln Zahlungen bargeldlos mit Kredit- oder Geldkarten ab. Darüber hinaus wirken sie bei der Planung und Umsetzung von werbe- und verkaufsfördernden Maßnahmen mit.

Bildungspark Heilbronn Franken gGmbH

Hans-Rießer-Straße 7, 74076 Heilbronn

Ansprechpartner: Alexandra Münch, Fon: 07131-770-954

www.bildungspark.de