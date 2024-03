Ausbildungen: Bei der SWLB mit Vollgas in die Zukunft

In der Region ist es bestens bekannt: Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim bieten jungen Menschen eine fundierte und praxisorientierte Ausbildung. Egal ob Zahlengenie, Technikleidenschaft oder Schwimmtalent – mit den Ausbildungsberufen der SWLB werden engagierte und motivierte Kandidaten bestens auf die Zukunft vorbereitet.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim sind fest im Alltag der Menschen vor Ort verankert. Längst gehen die Leistungen der Stadtwerke über die eines reinen Energie- und Wasserversorgers hinaus. Die rund 500 Mitarbeiter arbeiten täglich an den wichtigsten Zukunftsthemen – von der Energiewende über intelligente Verkehrslösungen und ultraschnelles Internet bis hin zur smarten Stadt. Zudem betreiben die SWLB Schwimm- und Freizeitbäder, eine Kunsteisbahn sowie mehrere Parkierungsanlagen. Die Mitarbeiter sind das Herz und der Hebel zum Erfolg. Auch in 2024 gehören Sie zu den Top Arbeitgebern im Mittelstand. Ein wichtiger Baustein für die Zukunft der Stadtwerke sind unsere Auszubildenen. Zurzeit bilden die Stadtwerke 30 Auszubildende in fünf spannenden Berufen aus. »Wir nehmen die Verantwortung sehr ernst und legen einen starken Fokus auf das Thema Ausbildung«: sagt Personalleiterin Anne Blavustyak. »Nach dem erfolgreichen Abschluss bieten wir allen Azubis eine sichere Perspektive und Weiterbeschäftigung mit guten Entwicklungsmöglichkeiten.«

Alle aktuellen Ausbildungsplätze für 2024 sind hier zu finden: www.swlb.de/ausbildung. Bei Fragen kann man sich gerne direkt an die Ausbildungsbeauftragten per Mail oder Telefon wenden. ausbildung@swlb.de oder 07141-910-4705.

Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim GmbH

Gänsfußallee 23 · 71636 Ludwigsburg · Tel: 07141 9102680 bewerbung@swlb.de · www.swlb.de/karriere