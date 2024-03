Stadt Heilbronn: Gemeinsam in die Zukunft

Die Stadt Heilbronn ist einer der größten ­Arbeitgeber in der Region Heilbronn-­Franken. Über 3.300 Beschäftigte arbeiten in vielfältigen Berufsfeldern. Jedes Jahr starten hier über 90 Nachwuchskräfte mit ­einer ­Ausbildung oder einem Studium in ihr ­Berufsleben.

Die Stadt Heilbronn ist immer auf der Suche nach talentierten und motivierten Auszubildenden. Allein für die Kindertageseinrichtungen werden jährlich über 40 engagierte Nachwuchskräfte gesucht, die die Jüngsten auf ihrem Bildungsweg begleiten. Berufseinsteiger*innen finden bei der Stadt Heilbronn nicht nur interessante, abwechslungsreiche und sinnstiftende Aufgaben, sondern auch vielfältige Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und Weiterbildung. Geboten werden zudem ein attraktives Ausbildungsgehalt, hohe Übernahmechancen, gemeinsame Azubi Starter Tage, engagierte Ausbilder*innen und tolle Azubi Projekte und Events.

»Als Auszubildende habe ich die Chance mich zu erproben und neues zu lernen.« PIA 3. Jahr

Die 36 städtischen Kindertageseinrichtungen bieten ein breites Spektrum an Ausbildungsmöglichkeiten. Egal ob man sich für eine praxisintegrierte oder klassische Ausbildung, ein Studium oder für die Ausbildung der sozialpädagogischen Assistenz entscheidet, bei der Stadt Heilbronn findet jede und jeder seinen Platz.

Heilbronn ist lebensfroh und geprägt von Vielfalt, Toleranz und einer Willkommenskultur. Diese Vielfalt zeigt sich auch in den unterschiedlichsten Einsatzmöglichkeiten in den Kindertageseinrichtungen. Vom Familienzentrum bis zur eingruppigen Einrichtung, von zentraler Lage bis hin zum ländlichen Stadtteil ist alles dabei.

Aber nicht nur während der Ausbildung, sondern auch danach hat die Stadt Heilbronn tolle Benefits für ihre Mitarbeiter*innen zu bieten, beispielsweise sichere Arbeitsplätze, das Deutschlandticket für nur 5 €, Leasing eines JobRads, Corporate Benefits, leistungsorientierte Bezahlung, betriebliche Altersvorsorge, Fortbildungs- und Bildungstage, Fachberatung, ein internes Fortbildungsprogramm sowie die Qualitätsentwicklung.

Wer einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz sucht, der von Innovation, Vielfalt und Qualität geprägt ist und gemeinsam im Team etwas für die Stadt Heilbronn bewegen möchte, ist hier genau richtig!

