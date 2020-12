AzubibeiWEISS

Künftige Azubis aufgepasst! Der Fertighausspezialist Fertighaus Weiss mit Sitz in Oberrot bei Schwäbisch Hall bildet in zehn Berufen und drei dualen Studiengängen aus.

Spannende Tätigkeiten in einer zukunftsträchtigen Branche und zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten warten in dem mittelständischen Unternehmen mit rund 400 Mitarbeitern auf die Auszubildenden.

Bei Fertighaus Weiss kennt man die »Baustelle Zukunft«: Das Familienunternehmen in vierter und fünfter Generation fördert schon seit Langem die Berufsausbildung in der Region. »Wir freuen uns auf motivierte junge Leute mit frischen Ideen und Tatendrang, die unsere Werte teilen«, so Christel Noller, Geschäftsführerin von Fertighaus Weiss. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrem Sohn leitet sie den Traditionsbetrieb, der 1881 von Josef Weiss als kleiner Zimmereibetrieb gegründet wurde.

Rund 30 Azubis lernen und arbeiten derzeit bei Fertighaus Weiss in verschiedenen handwerklichen und kaufmännischen Berufen. Die Übernahmequote der Azubis liegt bei guter Leistung bei 100 Prozent.

Wer auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz ist, findet Informationen unter www.fertighaus-weiss.de/karriere/ausbildungsangebote/ und im neuen Azubi-Heft von Fertighaus Weiss, das dort zum Download zur Verfügung steht.

Bewerbungen einreichen kann man unter www.fertighaus-weiss.de/karriere, oder per Post an Frau Christel Noller.

Fertighaus WEISS GmbH, Sturzbergstraße 40-42, 74420 Oberrot-Scheuerhalden, Fon: 07977-9777-0, www.fertighaus-weiss.de