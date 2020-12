Prädikat »Besonders wertvoll«

In der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ruht der Betrieb bei Continental am Standort Weißbach planmäßig. Die Produktion wird heruntergefahren, Mensch und Maschine erholen sich.

Damit es dann Anfang 2021 planmäßig wieder anfahren können und alles reibungslos läuft, kümmern sich die Mitarbeiter der Instandhaltung in den diesen Tagen besonders um die Anlagen. Denn viele Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten lassen sich nicht bei laufendem Betrieb vornehmen. Doch Stillstandzeiten sind selten, weil der Standort nach wie vor rund um die Uhr zu tun hat, auch am Wochenende. Oberflächen aus Weißbach sind gefragt, die Auftragsbücher voll.

Für den abwechslungsreichen Job in der Instandhaltung qualifiziert die Ausbildung als Industriemechaniker. Sie beginnt mit dem kleinen Einmaleins der Metallbearbeitung: Bohren, Feilen, Fräsen, Drehen. Im ersten Jahr sind die Azubis in der Metall-Lehrwerkstatt, bevor sie direkt in die Instandhaltung gehen. Dort werden sie perfekt auf ihr Aufgabengebiet vorbereitet, hier dreht sich alles um die Wartung und Reparatur der Anlagen. Keine Maschine ist wie die andere: einige entsprechen dem neuesten Stand der Technik, andere sind 100 Jahre alt. Da ist teilweise auch Improvisation und Erfinderreichtum gefragt, aber genau das macht auch den Reiz aus. Für 2021 sind noch zwei Ausbildungsplätze zum Industriemechaniker frei.

Genauso wertvoll für den reibungslosen Betrieb sind Elektroniker für Betriebstechnik. In ihrer Ausbildung dreht sich alles um Elektrotechnik und Elektronik. Auch sie starten in der Metall-Lehrwerkstatt und wechseln danach in die hauseigene Instandhaltung. Nach der Ausbildung sind Elektroniker für Betriebstechnik um die elektronische Wartung und Reparatur der Produktionsanlagen zuständig, insbesondere der Steuerungstechnik. Hier werden für 2021 noch zwei Azubis gesucht.

Für beide gilt: Bei guten Leistungen kann die Ausbildungsdauer von 3,5 auf 3 Jahre verkürzt und neben der Ausbildung die Fachhochschulreife erworben werden. Schließlich gibt es nach der Ausbildung die Möglichkeit, sich zum Industriemeister oder zum Techniker weiter zu qualifizieren bzw. ein Duales Studium anzuschließen.

