Bewerbungsmappen-Check bei der Ludwigsburger Arbeitsagentur

Eine Bewerbungsmappe ist wie eine Visitenkarte. Sie vermittelt dem Arbeitgeber den ersten Eindruck vom Bewerber – und der soll natürlich sehr gut sein. Denn für den ersten Eindruck gibt es bekanntlich keine zweite Chance! Darum bietet die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigburg vom 01. – 30. September 2020 allen interessierten Jugendlichen einen Bewerbungsmappen-Check an. Termine können unter 07141 137 271 oder per Mail an Ludwigsburg.Berufsberatung@arbeitsagentur.de vereinbart werden. Die kompletten Bewerbungsunterlagen müssen ausgedruckt mitgebracht werden.

Anhand von Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnissen treffen die Personalverantwortlichen eine wegweisende Entscheidung: Kommt der Bewerber grundsätzlich für die Ausbildung infrage? Lohnt sich die Zeit, lohnt sich der Aufwand, ihn im Vorstellungsgespräch genauer unter die Lupe zu nehmen? Bewerberinnen und Bewerber sollten daher etwas Zeit und Mühe in ihre Unterlagen investieren. Die Experten der Berufsberatung checken die bereits erstellten Bewerbungsunterlagen und helfen mit praktischen Tipps bei Formulierungen und der Gestaltung.