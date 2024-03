Cutting Crew: Professionelle Begeisterung

Der Erfolg des wegweisenden Hair Fashion Konzeptes beruht auf dem konsequenten Schulungssystem, das u.a. in der eigenen Cutting Crew Hair-Academy umgesetzt wird. Das Ergebnis sind individuelle, typgerechte No-Age Frisuren für jedes Alter, zu guten Preisen. Bekannt ist die Cutting Crew auch für ihr einzigartiges Ausbildungssystem, das CC-College. Hierfür wurde es von der renommierten Fachzeitschrift Clips zum Ausbildungsunternehmen des Monats gekürt und von der Friseurinnung für ein herausragendes Ausbildungsengagement geehrt. Neben der Berufsschule durchlaufen alle Azubis dieses eigene Ausbildungssystem, wodurch sichergestellt wird, dass sie während der dreijährigen Ausbildung zu hochprofessionellen und hochmotivierten Stylisten heranwachsen. Das Unternehmen ist in der Region Heilbronn und Umgebung verwurzelt. 10 Salons befinden sich in der Region. »Ziel unseres alltäglichen Handelns ist es«, so der Geschäftsführer Stephan Zwickl »unsere Gäste immer wieder aufs Neue zu begeistern.« Da die Cutting Crew in der Region expandieren möchte, sucht sie auch ständig nach hochmotiviertem und kreativem Personal.

Bewerbung unter Cutting Crew der Friseur GmbH

bewerbung@cutting-crew.de · Tel. 07131-79780140

www.cutting-crew.de