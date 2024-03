Karriere bei Mulfinger Automobile: Durchstarten in die KFZ-Branche

Ob Berufserfahrener oder Neueinsteiger - bei Mulfinger Automobile gibt es genau die richtige Ausbildung! Als Markenhändler für BMW, MINI, BMW Motorrad, Opel, Renault und Dacia bietet Mullfinger Automobile vielfältige Arbeits- und Ausbildungsbereiche an elf Standorten in ganz Ost-Baden-Württemberg an. Als Kfz-Mechatroniker führt man Wartungen und Reperaturen an PKW durch, analysierst mechanische und elektrische Systeme, untersucht Fehler und Störungen und behebt deren Ursachen. Als Automobilkaufmann/-frau verbringt man den Tag umgeben von Automobilen, führt Beratungsgespräche, begleitet Interessenten bis zum Fahrzeugkauf und organisiert die Vertragsabwicklung. Als Fachkraft für Lagerlogistik wirkt man bei logistischen Organisationsprozessen mit. Dem wachsamen Auge entgeht nichts bei der Warenannahme und Prüfung auf Menge und Qualität. Als Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungstechnik ist man der Experte in Sachen Sonderaufbauten und Nachrüstung von Zubehör und als Fahrzeuglackierer/-in beschichtet man Fahrzeuge und Aufbauten aller Art mit Lacken.

