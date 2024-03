Die Ausbildung im ZfP Winnenden: Alles, außer gewöhnlich

Für alle, die sich mit ihrer Ausbildung gute berufliche Perspektiven sichern und die eigene Zukunft klarmachen wollen, bietet eine Ausbildung in der Pflege, die Chancen einen Beruf mit besten Jobchancen und Sinnhaftigkeit zu ergreifen. Mit der generalistischen Pflegeausbildung hat man noch mehr Möglichkeiten seinen Karriereweg zu gestalten.

Die über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums Schloß Winnenden, Zentrum für Psychiatrie – setzen sich für die professionelle Unterstützung von Menschen mit psychischen und Sucht-Erkrankungen ein. Dabei arbeiten sie in einer offenen und motivierenden Atmosphäre für Patient*innen und Mitarbeiter*innen. In der Ausbildung wird man für die Pflege von Menschen in den unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitswesens und in allen Lebensphasen qualifiziert. Man erwirbt berufliche Kompetenzen, die zur Versorgung von Kindern bis zum alten Menschen befähigen. Die Ausbildung dauert insgesamt drei Jahre. Dabei wechseln sich Theorie- und Praxisphasen ab. Die theoretische Ausbildung findet im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe RemsMurr gGmbH statt. Damit nicht nur in der Schule ein breites Wissen vermittelt wird, sondern dieses in der Praxis Anwendung findet und geübt werden kann, wird man in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Der sogenannte Orientierungseinsatz findet beim Träger der Ausbildung statt. Im Verlauf wird man zudem in der Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege, der Pädiatrie sowie in der Palliativpflege und Pflegeberatung eingesetzt. Wer seine in Ausbildung am ZfP startet, erhält eine sehr guten Betreuung durch ein Ausbildungsteam und genießt ein familiäres Klima. Hier hat man feste Ansprechpartner*innen, wird durch Praxisanleitende angeleitet und unter anderem im professionellen Deeskalationsmanagement geschult.

