KURZ Entsorgung GmbH: Lernen für die Zukunft

Die KURZ Gruppe ist ein Verbund mittelständischer Unternehmen aus der Circular Economy. Mehr als 50 Jahre Erfahrung, beeindruckendes Equipment und ein hoher Digitalisierungsstandard ermöglichen es der Unternehmensgruppe, ein zukunftsweisendes Bachelorstudium im Bereich BWL Technical Management anzubieten. Start des Studiums ist der 1. Oktober 2024. Das duale Studium dauert in der Regel 6 Semester und gliedert sich in einen Theorie- und Praxisteil.

An der DHBW Heilbronn werden u.a. Grundlagen der BWL und Technik vermittelt. In der Vertiefung Wertstoffmanagement und Recycling gewinnt man einen Einblick in die Recycling- und Anlagentechnik. Die Praxisphase findet in der Verwaltung in Ludwigsburg sowie in diversen Betrieben statt. Dort lernst man das Unternehmen sowie die Branche kennen.

KURZ Entsorgung GmbH

Infos zum Studium sowie zur Bewerbung unter www.kurzgruppe.de/karriere