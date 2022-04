EBB Truck-Center: Truck Heroes gesucht

Die EBB-Gruppe besteht aus der EBB Truck-Center GmbH und ihren 4 Tochterunternehmen an den Standorten Heilbronn, Baden-Baden, Korntal-Münchingen, Dettingen unter Teck, Riegel am Kaiserstuhl und Senden-Hittistetten und zählt zu den großen Nutzfahrzeugpartnern in Süddeutschland. Kein Wunder, dass die EBB-Gruppe weiterwächst. Wer sich für Fahrzeugtechnik interessiert und Lust hat, an großen Maschinen zu arbeiten, für den ist die Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker Nutzfahrzeugtechnik bei der EBB-Gruppe genau das Richtige! Seit vielen Jahren wird im Betrieb erfolgreich ausgebildet und somit die Chance gegeben, einen Abschluss mit zukunftssicherer Perspektive zu absolvieren. Nach der Ausbildung kann man sich zum Mechanik-Spezialisten, Elektronik-Experten oder zum Diagnose-Profi weiterentwickeln oder natürlich ein »Allrounder« werden. Ebenfalls neu, bildet die EBB-Gruppe auch den Fachlageristen und die Fachkraft für Lagerlogistik aus. Hier bekommt der Auszubildende die Extraportion Kenntnisse für Kfz-Teile, die normalerweise nicht zum Ausbildungsinhalt gehört und ihn zum gesuchten Spezialisten macht.

