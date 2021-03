Holzverarbeiter wird digitaler Wegbereiter

Aus Neugierde sattelte Manuel Zorn beruflich komplett um. Auf Empfehlung aus seinem Freundeskreis wagte er den Sprung zu Konrad Bau in Lauda-Königshofen als Vermessungsgehilfe.

Nach kurzer Einarbeitung wurde Manuel Zorn die Vermessungsverantwortung für Baustellen übergeben. Sein Standortleiter motivierte ihn dazu, den staatlich geprüften Techniker zu machen. Manuel Zorn entschied sich berufsbegleitend dreieinhalb Jahre die Schulbank in Würzburg zu drücken.

Als Spezialist für die gesteuerten Maschinen stützt und fördert Manuel Zorn die Kollegen, liefert das dreidimensionale Geländemodell direkt in den Bagger, damit die richtigen Informationen an den Baggerzahn gelangen können. Die komplexen Zusammenhänge vermittelt er auch in Großgruppen-Moderationen. Regelmäßig steht die Digitalisierung im Mittelpunkt der Veranstaltungen. Die Pandemie hat diese Wissensvermittlung stärker in die digitale Welt gedrängt. Dort ist Manuel Zorn zuhause.

Die Wegbereiter suchen weiterhin Nachwuchs in den Führungsebenen, im gewerblichen Bereich sowie als Poliere oder Kaufleute. Straßenbauer, Tiefbaufacharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer oder Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte. Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die betriebswirtschaftliche Abbildung. Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Antworten rund um die Ausbildung beantworten die Wegbereiter in 14-tägigem Abstand jeweils von 16 bis 17.30 Uhr im digitalen Raum. Entweder als Videokonferenz oder als Telefon-Konferenz mit TeamViewer. Einfach anmelden unter 07941-9126 44. 3. März und 7. April für Konrad Bau Gerlachsheim, 17. März und 21. April für Schneider Öhringen, 31. März und 5. Mai für Schneider Bau Heilbronn.

Mehr Infos unter www.ihrwegbereiter.de