Talentschmiede für Techniker

Continental am Standort Weißbach hat eine Top-Ausbildungsquote. Aktuell bildet der Oberflächenspezialist 92 Nachwuchskräfte aus.

Bei den technischen Berufen haben Schulabsolventen die Wahl: Es werden Talente gesucht, die sich für eine Ausbildung als Maschinen- und Anlagenführer, Verfahrensmechaniker, Industriemechaniker, Elektroniker, Fachlagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik begeistern können. Dabei bildet Continental für den eigenen Bedarf aus – nach der Ausbildung ist die Übernahme die Regel.

Die Qualifikation von jungen, technikbegeisterten Talenten ist wichtig, denn der Standort wächst weiter. Auch in Zukunft sollen Maschinen und Anlagen einwandfrei laufen und d-c-fix® und skai® Qualitätsprodukte produzieren. Bestens läuft es auch in der Ausbildung: mit gutem Miteinander und gemeinsamem Lernen, aber auch mit digitaler Kompetenz. Alle Azubis erfahren aktive Unterstützung bei der Erreichung ihrer Ziele. Ein modernes Ausbildungs-Center sichert hohe Qualität im technischen Bereich. In der Praxis dreht sich alles um die Produktion, das Herz des Unternehmens. Hier entscheidet sich letztlich der Erfolg. Continental sucht Auszubildende, die Lust haben, an und mit Maschinen zu arbeiten, Produkte kennenzu-lernen und zu verbessern. Gute Ideen sind immer willkommen. Verfahrensmechaniker sollten einen guten Hauptschulabschluss mitbringen. Hier macht Arbeit Spaß: Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik kennen »ihre« Maschine bald in- und auswendig. Für reibungslose Abläufe sorgen Industriemechaniker und Elektroniker für Betriebstechnik. Ihr Job ist die Wartung und Instandhaltung. Gefragt sind auch Fachlageristen, die mit modernen Logistiksystemen umgehen. Gute Leistungen ermöglichen im dritten Ausbildungsjahr ein Upgrade als Fachkraft für Lagerlogistik. Bei den technischen Berufen kann es mit Fachhochschulreife, Studium oder Meisterschule weitergehen. Für 2021 haben die Möglichmacher noch Ausbildungsplätze frei. Jetzt bewerben!

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947-81-8784, http://ausbildung.continental-jobs.de