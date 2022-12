Im Konzeptfahrzeug von Continental

Der Oberflächenspezialist aus Weißbach machte zuletzt mit dem Tiny House ContiHome von sich reden. Doch bereits 2020 feierte der »AMBIENC3« auf der IAA Mobility in München Weltpremiere.

Das Konzeptfahrzeug, von einem Team aus Weißbach von der ersten Idee an komplett konzipiert, geplant, entwickelt und umgesetzt, nimmt die Zukunft des automobilen Innenraums vorweg. An einem Novembertag durften vier Continental Azubis den AMBIENC3 entdecken und einem seiner Schöpfer, Carlos Teixeira, Löcher in den Bauch fragen.

Dabei ist es gar nicht so leicht, einen Termin mit dem AMBIENC3 zu bekommen, denn er ist sehr begehrt und kommt viel herum. Auf Messen und Kundenveranstaltungen begeistert er die Besucher, er war auch schon in Amerika und wird 2023 in China für Furore sorgen. Das sowohl der AMBIENC3 als auch das ContiHome in Weißbach entstanden, ist kein Zufall. Denn hier schlägt das kreative Herz des Oberflächenspezialisten. Auch künftig werden in Weißbach Innovationen geboren und sich in wegweisenden Projekten manifestieren. Deshalb lautet die Botschaft von Continental an künftige Talente: »Please take a seat! Es geht los gemeinsam in Richtung Zukunft! Continental ist #Startbereitfürdich! Beim nächsten großen Ding des Oberflächenspezialisten in Weißbach kannst Du dabei sein.«

Für den Anfang durften vier Auszubildende den AMBIENC3 entdecken. Sie erhielten von Automotive Designer Carlos Teixeira eine ausführliche Führung und spannende Infos zum Konzept: Continental hat ein Auto kreiert, das mit einem 3rd Space drei Tätigkeiten in seinem Innenraum verbindet: Drive, Work, Relax. Diese drei Bereiche sind voneinander abgegrenzt und bilden doch ein Ganzes. Das Konzeptfahrzeug AMBIENC3 ist wegweisend in seinem Design und seiner Funktionalität. Es macht Nachhaltigkeit sichtbar und verfolgt den Anspruch, flexibel auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Wie gelingt es Continental, ein solches Projekt umzusetzen? Mit einem hoch motivierten Team aus Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb. Mit Liebe und Leidenschaft. Mit visionärem Weitblick. Und mit dem Willen, das Beste zu schaffen, bis ins letzte Detail. Dieses Team wächst stetig, auch durch die Auszubildenden und dual Studierenden. Denn sie sind die Fach- und Führungskräfte von morgen, die Zukunft des Unternehmens!

Um die Position des Oberflächenspezialisten in den Märkten weltweit weiter auszubauen, starten jeden September 20 bis 25 neue Azubis und DH-Studenten am Continental Standort Weißbach, auch 2023 wieder. Bereit für die Mission »Zukunft mitgestalten«? Dann einfach für eine Ausbildung oder ein Duales Studium 2023 bewerben und ein elementarer Teil der gemeinsamen Zukunft von Continental werden.

Konrad Hornschuch AG, Salinenstraße 1, 74679 Weißbach, Fon: 07947 81-8465, http://ausbildung.continental-jobs.de

Mehr Infos zum AMBIENC3: www.continental-industry.com/ambienc3