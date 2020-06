Klinikum Esslingen: »Bei uns gelingt der Spagat«

Durch die attraktive Lage in der Nähe zu Stuttgart könnte der grüne Campus des Klinikums Esslingen nicht besser liegen. Als Zentralversorger kümmert sich das Klinikum jährlich um rund 28.000 stationäre Patienten. Nebenbei ist das Klinikum Esslingen als akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Tübingen in der Forschung tätig, um die Patienten nach aktuellen klinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen interdisziplinär auf höchstem Niveau zu versorgen.

Das breite Ausbildungsangebot in medizinischen, pflegerischen und kaufmännischen Berufen ist die Möglichkeit, Teil des Teams beim Klinikum Esslingen zu werden. Von Anfang an begleiten die Ausbilder und Praxisanleiter die Auszubildenden, um das Lernen so praxisnah wie möglich zu gestalten.

Zahlreiche Corporate Benefits, bezahlbare Personalunterkünfte, umfangreiche Weiterbildungsmöglichkeiten, eine leckere Kantine sowie ein abwechslungsreiches Gesundheitsförderungsprogramm machen das Klinikum Esslingen zu einem modernen Arbeitgeber. Die richtige Work-Life-Balance wird durch flexible Arbeitszeitmodelle unterstützt, die Freiräume für Freizeit und Familie schaffen.

Noch mehr Infos und Einblicke finden sich auf der Karriereseite www.klinikum-esslingen.de/beruf-karriere und auf Social Media (KlinikumES).

Klinikum Esslingen GmbH, Hirschlandstraße 97, 73730 Esslingen a. N.

Alle Infos zu den Ausbildungsmöglichkeiten: www.klinikum-esslingen.de