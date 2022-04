Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH: Fit für die Zukunft

Als mittelständisches Unternehmen entwickelt und produziert die Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH komplexe technische Teile und Baugruppen aus Thermo- und Duroplasten, teilweise in Kombination mit Metallinserttechnik. Durchdachte, durchgängige und ständig optimierte Prozessabläufe von der eigenen Produktentwicklung über einen schlagkräftigen Werkzeugbau bis hin zur modernen Spritzgieß- und Montagefertigung ermöglichen eine effektive und ergebnisorientierte Projektbearbeitung. Zu ihren Kunden zählen namhafte und bedeutende Unternehmen der Automobil- und Elektroindustrie, die mit Knipping Qualität, Zuverlässigkeit und überzeugendes Know-how verbinden. Mehr als 400 Mitarbeiter, darunter ca. zehn Prozent Auszubildende, sind an den beiden Standorten in Leingarten und Talheim im Einsatz. Zur Verstärkung sucht die Knipping Kunststofftechnik Gessmann GmbH jedes Jahr neue Auszubildende in den verschiedensten Bereichen.

