W. Gessmann GmbH in Leingarten: Große Dinge in Bewegung setzen

Stillstand ist Rückschritt. Deshalb ist es für Gessmann wichtig, am Puls der Zeit und am Ohr der Kunden zu sein. Kontinuierliche Weiterentwicklung wird großgeschrieben. Dadurch setzen sie mit ihren Innovationen Maßstäbe für fahrerlose Transportsysteme und die gesamte Branche der Industrieschaltgeräte. Seit 1930 entwickelt Gessmann mit großer Leidenschaft maßgeschneiderte Lösungen für Kunden in der ganzen Welt. Konsequente Ausrichtung auf innovative Produktentwicklung und höchste Qualität sind Basis für den Markterfolg als internationaler Marktführer für Sonderschaltgeräte. Die Geräte werden weltweit unter anderem in Zügen, Bau-, Forst- und Landwirtschaftsmaschinen, im Schiffs- und Sondermaschinenbau sowie in Kränen eingebaut. Mit den Bereichen Software und fahrerlose Transportsysteme erschließt das Unternehmen neue Geschäftsfelder und erfüllt damit die Erwartungen der Kunden an den industriellen Wandel. Um diesem hohen Anspruch weiterhin gerecht werden zu können, investiert das Unternehmen mit rund 40 Mio. € in einen Erweiterungsbau in Schwaigern. Am Standort Leingarten beschäftigt das Unternehmen derzeit mehr als 500 Mitarbeitende. Zur Gessmann Group zählen Niederlassungen in Frankreich, Skandinavien, Nordamerika, Polen, Indien und Asien.

Ganz besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf hochwertige Ausbildung in den kaufmännischen, mechanischen und elektronischen Ausbildungsberufen sowie in den dualen Studiengängen. Besonderen Bedarf hat das Unternehmen an motivierten jungen Menschen für den Ausbildungs- und Zukunftsberuf Mechatroniker (m/w/d).

Für Schülerinnen und Schüler besteht die Möglichkeit, ein Praktikum in den verschiedenen Ausbildungsrichtungen zu absolvieren. Für Werkstudentinnen und -studenten bieten sich im Produktionsmanagement, in der Elektronik und der Mechanik sehr interessante Möglichkeiten, ihre Karriere im Unternehmen zu starten.

Gessmann Industrieschaltgeräte

Eppinger Str. 221 · 74211 Leingarten

Tel. 07131-40670 · www.gessmann.com