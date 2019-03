»Meat & Expert« -Das Karriere-Booster-Event

× Erweitern Meat & Experts März 2019

Die Premiere ist gelungen. Der erste Karriere-Booster-Event »Meat & Experts« fand großen Anklag. Gute Gespräche, einoffener Austausch und ein positives Feedback aller Beteiligten lassen keinen anderen Schluss zu: die Veranstaltungsreihe wird im Sommer fortgeführt.

Viele Arbeitnehmer definieren ihr Ziel inzwischen neu. Das hat nicht nur etwas mit der Digitalisierung und dem Demografiewandel zu tun. Sie legen Wert auf eine Balancezwischen Arbeit und Privatleben, favorisieren den Home-Office-Arbeitsplatz, kämpfen um flexible Arbeitszeiten. JobSelektor fragt deshalb: »Wie möchtest Du deine Karriere gestalten? Weißt Du bereits, welcher Job zu dir passt? Wer Dich auf deinem Weg am besten beraten kann? Oder möchtest Du einfach deinen Arbeitgeber wechseln?« All diese Fragen werden bei diesem einzigartigen Event beantwortet, begleitet von einem Gourmet-Meat-Tasting, informativen Netzwerk-Talks und einem JobSelektor-Info-Paket.

Das Personalvermittlungs- und Beratungs-unternehmen JobSelektor »definiert mit Dir an diesem Abend deine Stärken, Schwächen, Talente und Kernkompetenzen und unterstützt Dich bei der Jobsuche und deiner Bewerbungsstrategie.«

JobSelektor präsentiert dabei die modernsten Talenterkennungstools der Branche wie »INSIGHTS MDI«. Dabei zeigen JobSelektor-Mitarbeiter, wie in der Bewerbungsphase die eigenen Werte in den Vordergrund rücken können und dem Unternehmen erfolgreich der eigene Mehrwert präsentiert werden kann.

JobSelektor liefert passende Antworten auf die Fragen: Kenne ich meinen Wert? Wie erkenne ich meine Werte? Wie stelle ich meine Werte dar? Hebe ich mich von anderen Bewerbern ab? Wie profitiere ich von einem Personalberater/-vermittler? Und lebt das Motto »Gemeinsam zum Erfolg – Weil es uns um dich geht!«

»Als Bewerber kannst du natürlich auchdirekt in der JobSelektor-Jobbörse nacheinem Job suchen oder Dich initiativ bewerben. Aber gerade ein persönliches Beratungsgespräch bietet all die Mehrwerte und Stärken des jungen StartUps«.

Das hochqualifizierte Experten-Team ermittelt in persönlichen Gesprächen auf Augenhöhe die Kernkompetenzen der Bewerber.

»Das Gute daran ist«, findet JobSelektor, »Dein erstes Beratungsgespräch kannst Du umgehend auf diesem Karriere-Booster-Event vereinbaren – oder sogar gleich im Meat Club in die Tat umsetzen. Erste wichtige Infos zu deinen Karriereplänen erhältst Du vor Ort von den JobSelektor-Experten, die persönlich anwesend sein werden. Und das alles in einer Location, die für Lifestyle, Foodtainment und außergewöhnliches Ambiente steht: The Meat Club. Gefeiert bei den legendären »Meat & Taste«-Veranstaltungen. Gegründet vom Ex-Feinkost Böhm Prokuristen Christian Hartmann und den beiden Ex-VfB-Spieler Martin Harnik und Daniel Ginczek.«