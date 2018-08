Saisonaler Faktor lässt die Arbeitslosigkeit leicht ansteigen

× Erweitern Foto: arbeitsagentur.de Agentur für Arbeit

Die Arbeitslosigkeit im Landkreis Ludwigsburg stieg im August leicht an. Bei der Agentur für Arbeit und dem kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg waren im aktuellen Berichtsmonat 9.435 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 337 oder 3,7 Prozent mehr als im Vormonat Juli und 1.087 oder 10,3 Prozent weniger als im August vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Prozentpunkte auf 3,1 Prozent. Im Vorjahresmonat lag sie bei 3,5 Prozent.

»Der Arbeitsmarkt im Landkreis Ludwigsburg zeigt sich auch im August von seiner guten Seite. Aus saisonalen Gründen haben sich zwar etwas mehr Menschen arbeitslos gemeldet, doch die Arbeitslosenquote ist für einen August so niedrig wie seit Jahren nicht.«, bewertet Dr. Carolin O`Sullivan, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, die neuesten Zahlen der Arbeitsmarktstatistik. Vor allem junge Menschen unter 25 Jahren (plus 231 oder 24,6 Prozent zum Vormonat) meldeten sich im August arbeitslos. »Wir gehen davon aus, dass die meisten von ihnen im September oder Oktober eine Arbeit aufnehmen oder mit einer Ausbildung oder einem Studium beginnen.«, erklärt O`Sullivan den saisonalen Faktor.

Arbeitslosigkeit getrennt nach Rechtskreisen Sozialgesetzbuch II und III

Bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg, dem Bereich der beitragsfinanzierten Arbeitslosenversicherung nach dem dritten Sozialgesetzbuch (SGB III), waren im August 4.702 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zum Vormonat waren das 295 Menschen mehr und 391 weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,5 Prozent.

Beim kommunalen Jobcenter Landkreis Ludwigsburg, dem Bereich der steuerfinanzierten Grundsicherung nach dem zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), waren im vergangenen Monat 4.733 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, ein Zugang von 42 Personen zum Vormonat und ein Rückgang von 696 zum Vorjahresmonat. Die anteilige Arbeitslosenquote lag bei 1,5 Prozent.

5.135 offene Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit Ludwigsburg

Der Arbeitsmarkt im Landkreis bietet nach wie vor gute Beschäftigungsmöglichkeiten, das zeigt die ungebrochen hohe Zahl der neu gemeldeten Stellenangebote. Im August nahm der Arbeitgeber-Service der Ludwigsburger Arbeitsagentur 1.617 neue Angebote auf, das waren 32 weniger als im Juli und 21 mehr als im August des vorherigen Jahres. Der Stellenbestand belief sich im August auf 5.135 neu zu besetzende Arbeitsstellen, ein plus zum Vormonat um 87 (plus 1,7 Prozent) und zum Vorjahresmonat um 867 (plus 20,3 Prozent).

1.015 Ausbildungsstellen sind noch zu vergeben

Seit Beginn des Berufsberatungsjahres im Oktober 2017 wurden der Arbeitsagentur Ludwigsburg insgesamt 3.223 Ausbildungsplätze gemeldet, 336 oder 11,6 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Von diesen waren im August noch 1.015 Ausbildungsplatzangebote zu vergeben. Gleichzeitig wurden 2.757 junge Menschen als Bewerber für Berufsausbildungsstellen registriert, 194 oder 6,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Wer jetzt noch auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz für das bevorstehende Ausbildungsjahr ist, sollte schnell einen Termin bei der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Ludwigsburg für ein Beratungsgespräch vereinbaren (kostenfreie Rufnummer 0800 4 5555 00).