Trotz Corona – Ausbildung und Fachkräftebasis sichern

Die Corona-Pandemie trifft die Wirtschaft und Gesellschaft hart. Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie stellt auch den Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen.

Die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung und des Fachkräftebündnisses, unter anderem die IHK Heilbronn-Franken, arbeiten seit vielen Jahren an nachhaltigen Lösungen zur Sicherung einer guten Ausbildungs- und Fachkräftebasis in der Region Heilbronn-Franken. In der Vergangenheit haben die beiden Bündnisse bei der Bewältigung der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und der Flüchtlingskrise schnell und pragmatisch mit maßgeschneiderten regionalen Maßnahmen erfolgreich reagiert.

Diese krisenbewährte Vorgehensweise und die Erfahrung aus der langjährigen Netzwerkarbeit wollen die Partner des Fachkräftebündnisses und der Allianz für Aus- und Weiterbildung auch zur Bewältigung der Folgen der Corona-Pandemie anwenden.

Auf Basis der bereits getroffenen Vereinbarungen, Erklärungen und Maßnahmenkataloge der bundesweiten und der landesweiten Allianz für Aus- und Weiterbildung werden regionale Lösungsansätze entwickelt und umgesetzt. Ein erster Schritt wurde bereits vor der Corona-Krise vollzogen. Die beiden regionalen Bündnisse haben sich auf eine enge und abgestimmte Zusammenarbeit verständigt. In gemeinsamen Konferenzen werden die notwendigen Maßnahmen entwickelt und vereinbart. Hierzu gehört nun auch die verabschiedete gemeinsame Erklärung, die sich auf drei Schwerpunkte fokussiert:

Fokus 1 liegt darauf, den Ausbildungsmarkt stabilisieren. Hier haben sich die Partner sich zum Ziel gesetzt, zu vermeiden, dass Auszubildende ihre Ausbildungsstelle verlieren, die sie zu Beginn des Ausbildungsjahres 2020/21 nicht antreten können oder kein Ausbildungsangebot finden, weil Betrieben die Ausbildungsmöglichkeiten wegbrechen oder sie von Insolvenz betroffen sind. Als zweiter Punkt wird der Strukturwandel in Wirtschaft und Arbeitswelt benannt. Hier will man Veränderungen in Wirtschaft und Arbeitswelt und der damit verbundene rasche Wandel von Aufgabenfeldern bewältigen. In diesem Zusammenhang sollen auch systemrelevante Berufe nachhaltig gefördert werden.

Da die Corona-Krise in vielen Berufsbereichen als »Katalysator« für digitale Arbeit gewirkt hatte, liegt der dritte Fokus auf der Digitalisierung als Treiber in der Arbeitswelt. Je nach Branche seien dabei verschiedene Aspekte der Digitalisierung von Bedeutung. In der Region Heilbronn-Franken wollen die Partner der Allianz für Aus- und Weiterbildung und des Fachkräftebündnisses wollen den Digitalisierungsschub aufgrund der Corona-Krise für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen nutzen.