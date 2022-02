Von Poll Immobilien: Heilbronn sucht Verstärkung

Mario Roider, Geschäftsstelleninhaber bei Von Poll Immobilien Heilbronn, baut sein Team weiter aus. Gesucht wird ein Auszubildender zum Kaufmann für Büromanagement (w/m/d), um das Team zu verstärken. Die Ausbildung bietet die Chance, alle Facetten des Berufes von Grund auf zu erlernen – vom kaufmännischen Tagesgeschehen bis hin zur erfolgreichen Kundenbetreuung. Voraussetzung für eine Bewerbung sind ein ausgeprägtes Interesse an der Immobilienwirtschaft, Freude am Kundenkontakt sowie hohe Einsatzbereitschaft und Freude am Lernen. Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen inklusive Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen an heilbronn@von-poll.com schicken. Für Fragen stehen die Kollegen bei Von Poll Immobilien Heilbronn auch unter 07131-1232460 zur Verfügung.

Von Poll Immobilien

Moltkestraße 73, 74074 Heilbronn

Fon: 07131-1232460, www.von-poll.com