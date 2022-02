Stadthalle Reutlingen: Gute Ausbildung ist Zukunftssicherung

Gelungene Veranstaltungen erfordern Professionalität wie Fachwissen. Richtig rund wird es dann, wenn die Begeisterung der handelnden Personen für die Kunden und Besucher ebenfalls spürbar wird. Beim Team der Stadthalle Reutlingen stehen deshalb fachliche Aus- und Weiterbildung sowie ein exzellentes Betriebsklima gleichberechtigt nebeneinander.

Geschäftsführerin Petra Roser legt in Pandemiezeiten besonderes Augenmerk auf die Belange des Nachwuchses: „Wir alle erleben Einschränkungen, doch junge Menschen am Beginn ihrer Karriere bzw. in einer wichtigen beruflichen Orientierungsphase ihres Lebens sind besonders hart betroffen. Hier setzen wir alles daran, jungen Menschen Chancen zu erhalten bzw. neu zu eröffnen.“ Die Stadthalle Reutlingen hat sich einen guten Namen als nachhaltiges Veranstaltungshaus erarbeitet, zu dem auch die soziale Komponente zählt. Zusammen mit Angebotsvielfalt, Qualität und Herzblut bei Events in Präsenz, hybrid oder vollständig online wird die moderne Veranstaltungstechnik in innovativen Eventkonzepten kundenindividuell eingesetzt. Hier gerade auch junge Leute verantwortungsvoll einzubinden, ist der Stadthalle Reutlingen ein großes Anliegen.

Berufliche Zukunft auf solider Basis

Die Stadthalle Reutlingen setzt bei ihrer Nachwuchsförderung auf ein breitgefächertes Angebot: Im Ausbildungsbetrieb, z.B. als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, bildet die eher technische Seite des Eventbetriebs das Kernfeld der vielseitigen Aufgaben. Bei der Ausbildung zur/m Veranstaltungskauffrau/-mann steht das Kaufmännische im Vordergrund. Entwicklungschancen für Profis im Live-Veranstaltungsbetrieb sind hier für engagierte und interessierte Nachwuchskräfte in einem dynamischen Umfeld gegeben.

Dazu kommt das Duale Studium Messe-, Kongress- & Eventmanagement als weiteres Angebot mit vielseitigen und spannenden Aufgaben. Der Umgang mit Kunden, die zielgruppenspezifische Vermarktung des innovativen wie attraktiven Stadthallen-Portfolios, die reibungslose Umsetzung – auch unter wirtschaftlichen Aspekten – von attraktiven Messen, Kongressen oder Kulturangeboten etc. bieten ein breites Spektrum an Betätigungsfeldern. Die beruflichen Perspektiven für Ein- und Aufstieg sind im Veranstaltungsbereich durchweg exzellent.

Ausbildung mit höchsten Qualitätsansprüchen

Fördern und fordern bedeutet bei der Stadthalle Reutlingen auch, sich selbst immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern: Für höchste Ausbildungsqualität sorgt in freiwilliger Selbstverpflichtung die Unterzeichnung des Kodexes von 100PRO. Hier erfüllt die Stadthalle Reutlingen maßgebliche Eckpunkte für die Sicherstellung aller Inhalte einer fundierten Ausbildung und fördert kreatives Veranstaltungsmanagement. Herausgegeben von den Fachverbänden der Veranstaltungswirtschaft stellt 100PRO die prägnanten Leitlinien und die wichtigsten Bausteine der Ausbildung zu Veranstaltungskaufleuten und Fachkräften für Veranstaltungstechnik zusammen.

Verbandszugehörigkeit für permanente Zukunftsorientierung

Die Stadthalle Reutlingen ist darüber hinaus aktives Mitglied in diversen Fachverbänden. Im Austausch mit den KollegInnen können eigene Impulse verbreitet bzw. Hinweise für die eigene Arbeit am Puls der Zeit durchgehend sichergestellt werden

Qualität ist bei der Stadthalle Reutlingen Programm – denn berufliche Zukunft basiert auf umfassender und ganzheitlicher Qualifikation im fachlichen wie persönlichen Kontext

Petra Roser schließt: „Unsere eigene Begeisterung für unvergessliche Events an junge Leute weiterzugeben, sie zu fördern und ihnen Verantwortung und Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, ist für uns wesentlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Gerade in wechselvollen Zeiten wie diesen stehen wir bei der Stadthalle Reutlingen bewusst für Perspektiven und Zukunftssicherung! Kommen Sie bei Interesse in unser Team, wir setzen immer auf Bereicherung und Erneuerung unter Bewahrung sinnstiftender Elemente auf hohem Qualitätsniveau. Das macht das Team der Stadthalle Reutlingen so besonders.“