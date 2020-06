Was sind ihre Stärken & Schwächen?

Bewerbungsgespräche können nervenauftreibend sein. Das liegt nicht nur daran, dass man einen guten Gesamteindruck auf den Arbeitgeber machen will, denn auch gerade die Frage »Was sind Ihre Stärken und Schwächen?« ist für viele schwer zu beantworten. Der Arbeitgeber will Selbstreflexion des Bewerbers sehen. Man sollte sich schon vorher mit dem Thema auseinandergestzt haben. Es wird erwartet, dass die Bewerber mit einer Ernsthaftigkeit antworten, deshalb ist Humor fehl am Platz. Auch von Standardantworten, die schon viele Bewerber gebracht haben, sollte abgesehen werden. Über- und Untertreibung werfen beide ein schlechtes Licht auf den Bewerber. Er könnte als arrogant oder zu unsicher mit sich selbst angesehen werden. Um gute Antworten nennen zu können, sollte man sich deshalb zuvor genügend Gedanken machen. Mithilfe früherer Ereignisse, Tagebucheinträgen und Perspektiven von anderen kann man sich so eine sinnvolle Antwort zusammenschustern. Darüber hinaus macht es bei Schwächen einen guten Eindruck, wenn man sich motiviert zeigt, diese verbessern zu wollen.