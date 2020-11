Wissen auf dem neusten Stand halten

Die Bauleiter der drei Standorte trafen sich an der neuen Bodenverbesserungsanlage in Öhringen, die einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft der Bauwirtschaft erbringt.

Danach ging der Wissensaustausch weiter im Stammhaus, wo Kleingruppen von maximal vier Teilnehmern und eine virtuelle Gruppe mit zehn digitalen Verbindungen einen intensiven Dialog mit den Referenten führten. Die Bereiche Fließboden und Bodenmörtel, Boden Management, Fehlerkultur, Straßenbau 4.0 (QSBW 4.0), Lean Management, Wegbereiter Akademie, kaufmännische Abwicklung und Risikomanagement wurden besprochen.

Die Rückmeldung der Bauleiter waren positiv. Wichtig sei es, dass der Austausch unter diesen erschwerten Bedingungen stattfinden konnte. Die Begegnungen waren minimiert. Bisher seien die Jungbauleiter den erfahrenen Kollegen am Bauleiter Zirkel vorgestellt worden. Jetzt haben man sich nur von Weitem gesehen – Corona-gerechte Weiterbildungen fordern einen hohen Aufwand in der Organisation.

Die Wegbereiter suchen weiterhin Nachwuchs in den Führungsebenen, im gewerblichen Bereich oder als Poliere oder Kaufleute. Straßenbauer, Tiefbau Facharbeiter, Baugeräteführer, Rohrleitungsbauer, Kanalbauer wirken direkt auf den Baustellen. Land- und Baumaschinen Mechatroniker kümmern sich in der Werkstatt um die Maschinen und Geräte.

Vermessungstechniker und Bauzeichner sorgen für die kompetente Planung und Steuerung. Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement kümmern sich um die betriebswirtschaftliche Abbildung. Die Absolventen der kooperativen Studiengänge Betriebswirt Plus und Projektleiter Plus kombinieren die praktische Ausbildung mit einem Studium an der Hochschule. Das Studium zum Betriebswirt (B.A.) oder Projektmanager (B.Sc.) runden das vielfältige Ausbildungsangebot der Wegbereiter ab.

Antworten rund um die Ausbildung beantworten die Wegbereiter in 14-tägigem Abstand im digitalen Raum. Entweder als Videokonferenz oder als Telefon-Konferenz mit TeamViewer. Einfach anmelden unter 07941-9126 44. 2020 gibt es noch drei Termine: 11. November Konrad Bau Gerlachsheim, 25. November Schneider Öhringen, 9. Dezember Schneider Bau Heilbronn.

Mehr Informationen unter www.ihrwegbereiter.de