Würth MODYF – Ausgezeichnete Meisterwerke

Würth MODYF – das Unternehmen, das seinen Kunden die beste Arbeitsbekleidung bietet: Meisterwerke. Ausgezeichnete Meisterwerke, die von leidenschaftlichen Mitarbeitern, kreativen Handwerkskünstlern und innovativen Technikern in Gemeinschaft mit Kunden unterschiedlichster Gewerke geschaffen werden.

Inspiriert durch visionäres Denken entwickelt Würth MODYF neue und zukunftsorientierte Standards in Sachen Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhe und Serviceleistungen.

Der Slogan »Create Your Masterpiece« ist in jedem Gedankengang, in jeder Tätigkeit und in jedem Unternehmensbereich fest verankert. Würth MODYF ist davon überzeugt, dass nur durch eine vertrauensvolle und gemeinschaftliche Zusammenarbeit die zukünftige Erfolgsgeschichte des Unternehmens gestaltet und realisiert werden kann.

Seit über 20 Jahren ist Würth MODYF Spezialist und Fachhändler im Bereich der professionellen Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhe. Es handelt sich dabei um eine Tochtergesellschaft der weltweit agierenden Würth-Gruppe, die eng mit dem Mutterkonzern und den Landesgesellschaften in Frankreich, Spanien, Belgien, Italien, Norwegen und Österreich zusammenarbeitet.

Würth MODYF ist ein modernes Unternehmen, das seine interne Kommunikation durch eine zeitgemäße Du-Kultur gestaltet. Dabei steht jeder Einzelne im Mittelpunkt und wird in seinem Werdegang individuell bestärkt. Auszubildende profitieren von zahlreichen Workshops, Seminaren und regelmäßig durchgeführten UP-Date- & Feedbackgespräche sowie eigenständige geführte Projekte.

»Der Umgang mit und unter den Azubis im gesamten Unternehmen ist einzigartig! Die Unterstützung und Hilfsbereitschaft der Mitarbeiter gegenüber den Auszubildenden ist für die Würth MODYF - Familie selbstverständlich.« (DH Studentin im 1. Lehrjahr).

»Bei Würth MODYF lernt man für das Leben« (Auszubildender im 2. Lehrjahr).Am besten heute noch bewerben und Teil einer großartigen und familiären Unternehmensgemeinschaft werden, die viele Chancen und zukunftsorientierte Entwicklungsmöglichkeiten bietet.

