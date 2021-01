Online-Praktikum bei BTI – Eine prima Idee!

Die BTI Befestigungstechnik begegnet der Corona-Pandemie mit ungewöhnlichen Methoden: In Zeiten von »Social Distancing« bietet das Ingelfinger Traditionsunternehmen Online-Praktika an. Xenia Wochmjanin und Sandro Schuller haben die ersten Online-Praktikanten bei BTI betreut und sprechen über ihre Erfahrungen.

Warum ist ein Online-Praktikum momentan eine gute Alternative, um Unternehmen kennenzulernen?

Xenia: Leider erlaubt es die aktuelle Situation nicht, Unternehmen persönlich kennenzulernen und sich über einen bestimmten Ausbildungsberuf zu informieren.

Sandro: Die digitalen Medien machen es aber sehr einfach, miteinander zu kommunizieren und das Unternehmen und die Tätigkeit auch aus der Ferne beurteilen zu können. Deshalb ist es eine gute Gelegenheit zum Reinschnuppern.

Wie funktioniert das genau?

Xenia: Wir haben in einer Online-Konferenz zunächst unser Unternehmen anhand einer Präsentation vorgestellt. Weiter ging es mit der Vorstellung der einzelnen Ausbildungsbereiche durch die BTI-Azubis.

Sandro: Dabei konnten wir unseren Bildschirm mit den Online-Praktikanten teilen und somit genau zeigen, worum es geht. Auch Rückfragen waren während der Konferenz problemlos möglich.

Ihr seid selbst gerade Auszubildende zum Groß- und Außenhandelskaufmann bei BTI. Wie würdet Ihr Euren Ausbildungsberuf beschreiben?

Xenia: Er ist sehr vielseitig und interessant. Auch wenn es immer wieder die ein oder andere Herausforderung gibt, wächst man an seinen Aufgaben und die Ausbildung macht mir großen Spaß.

Sandro: Während der Ausbildungszeit durchläuft man alle Bereiche des Unternehmens und kann sich dadurch einen guten Überblick verschaffen, was am interessantesten ist. Wir Azubis dürfen außerdem regelmäßig Projekte in Eigenverantwortung übernehmen. Das ist eine prima Abwechslung.

