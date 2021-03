Zwei Studierende bei Jugend forscht

Die Idee ist clever: Ein Handschuh, der mit feinen Metalldrähten durchwoben ist und ein Sensor auf dem Handrücken, der bemerkt, wenn in der Nähe Spannung anliegt – dies haben sich Angelika Koch (21) und Pascal Boschet (20) einfallen lassen.

Den Regionalwettbewerb in Heilbronn-Franken haben sie mit ihrem »SecuGlove!« bereits gewonnen, jetzt steht Ende März der Landeswettbewerb an.

»Ich halte einen ersten Platz beim Landeswettbewerb, der vom 22. bis 24. März stattfindet, für realistisch«, sagt Jens Münch. Er ist Ausbilder beim Künzelsauer Elektromotorenbauer Ziehl-Abegg. Dort absolviert Pascal Boschet ein kooperatives Studium: Der Blaufeldener absolviert binnen eineinhalb Jahren eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und studiert anschließend kooperativ an der Hochschule. An der Hochschule in Künzelsau hat Boschet auch Angelika Koch kennen gelernt, mit der er zusammen den »SecuGlove!« entwickelt hat. Allerdings war dies schon vor Beginn seiner Ausbildung im Rahmen von »Tick«, der »Technik Initiative Campus Künzelsau«. Diese richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse und macht Lust auf die »Welt der Ingenieure«.

Bisher sieht das elektronische Bauteil auf der Oberseite des Handschuhs noch etwas klobig aus. »Das wird später sicherlich kleiner«, sagt Boschet. Das Gehäuse hat er auf seinem 3-D-Drucker hergestellt, die Platine für den Microcontroller selbst layoutet und in China für wenige Euro produzieren lassen. Der Handschuh ist lernfähig und stellt sich auf unterschiedliche Arbeits- beziehungsweise Abstandssituationen ein. Ausbilder Jens Münch ist begeistert vom Engagement der jungen Leute: »Der ‚SecuGlove!‘ zeigt, dass beide kreativ und mit großem Sachverstand sehr zielgerichtet und praxisorientiert gearbeitet haben.« Der Träger eines solchen Handschuhs spürt im Falle einer Spannung einen Vibrationsalarm und bekommt zusätzlich über ein Display alle wichtigen Informationen angezeigt und kann so schnell reagieren.

