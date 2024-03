Erfolgreiche Fotoausstellung „Die Welt mit Kinderaugen sehen“

Am 29. Februar 2024 schloss die Fotoausstellung „Die Welt mit Kinderaugen sehen“ der element-i Bildungsstiftung im Regierungspräsidium Stuttgart mit einer kleinen Feier und im Beisein von Regierungspräsidentin Susanne Bay ihre Pforten. Bestaunt werden konnten ausgewählte Werke von Kindern, die im Rahmen von Foto-Workshops im vergangenen Jahr entstanden sind. Die Fotoausstellung wandert jetzt ins Haus der Wirtschaft und ist dort vom 4. bis 25. März zu sehen.

Die feierliche Abschlussveranstaltung im Regierungspräsidium Stuttgart mit Regierungspräsidentin Susanne Bay, zahlreichen Gästen und einem Auftritt der Kinder aus dem Projekt „element-i macht Musik“ bildete den offiziellen Abschluss der Fotoausstellung „Die Welt mit Kinderaugen sehen“. „Schon Henri Matisse sagte, man dürfe nicht verlernen, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen. Das haben die Bilder der Kinder uns Erwachsenen eindrucksvoll ermöglicht,“ betont Susanne Bay, Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Stuttgart. „Im Eingangsbereich unserer Kita Pallassimo haben sich aber auch die Kleinsten im Regierungspräsidium über die Bilder gefreut.”

Mehr als 1.500 Kinder bei den Foto-Workshops

„Das Fotoprojekt ‚Die Welt mit Kinderaugen sehen‘ gibt es schon seit über zehn Jahren,“ berichtet Clemens M. Weegmann, Geschäftsführer von KONZEPT-E, zu dessen Trägernetzwerk auch die element-i Bildungsstiftung gehört. „Tatsächlich war es das allererste Projekt, mit dem sich die Stiftung beschäftigt hat. Seit damals haben mehr als 1.500 Kinder bei den Foto-Workshops mitgemacht.“

Die ausgestellten Werke der Foto-Workshops aus 2023 wandern weiter ins Haus der Wirtschaft und sind dort von Anfang bis Ende März zu sehen. Die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung erwarten ungewöhnliche Bilder aus Kinderperspektive. 18 Kita-Gruppen hatten 2023 an den Workshops teilgenommen. Auch in 2024 werden viele Kinder wieder die Gelegenheit haben, an einem Foto-Workshop der element-i Bildungsstiftung teilzunehmen.

Weitere Informationen zur Wanderausstellung und die Termine: Foto-Workshops und Ausstellung - element-i Bildungsstiftung (element-i-bildungsstiftung.de)

Über die element-i Bildungsstiftung

Die im Jahr 2011 gegründete element-i Bildungsstiftung eröffnet Kindern neue Horizonte – unabhängig von ihrem Geschlecht, Herkunft oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern. In interaktiven Projekten rund um „Kunst und Kultur“ sowie „Tüfteln und Forschen“ können die Kinder ihre Interessen und individuellen Begabungen entdecken, Kreativität und Selbstvertrauen entwickeln und daraus Kraft für ihr gesamtes Leben schöpfen. Nur wer seine Talente kennt, kann sie sinnvoll zum Wohl unserer Gesellschaft nutzen. Die element-i Bildungsstiftung gGmbH arbeitet operativ, ist konfessionell sowie parteipolitisch ungebunden und als gemeinnützig anerkannt.

Weitere Informationen

www.element-i-bildungsstiftung.de