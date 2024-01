MINT-Bildung in der Kita

Die element-i Bildungsstiftung aus Stuttgart hat es sich zur Aufgabe gemacht, MINT-Themen besser in den Kita- und Schulalltag zu integrieren und Hemmschwellen bei Kindern und Erwachsenen abzubauen. In Stuttgart gelingt das durch den seit 2014 stattfinden Tüftler- und Forscherinnentag für Kita-Kinder, den neuen Tüftler- und Forscherinnentag für Erzieher:innen und der für dieses Jahr noch geplanten Eröffnung einer element-i Werkstatt.

Stuttgart, im Januar 2024 – Im Dezember startete die element-i Bildungsstiftung ihr ambitioniertes Pilotprojekt mit einem Tüftler- und Forscherinnentag für Erzieher und Erzieherinnen. Ziel ist es, auch bei den Erwachsenen mehr Lust auf MINT- (kurz für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) und Handwerksthemen sowie deren Umsetzung in den Kitas zu machen. Seit 2014 bietet die Stiftung bereits Kindergartenkindern beim jährlichen Tüftler- und Forscherinnentag die Möglichkeit, ihre Interessen und Talente in diesen Bereichen zu entdecken und erste praktische Einblicke in jene Berufswelt zu erhalten. Fast 1.100 Kinder haben 2023 daran teilgenommen.

Tüfteln und forschen – von klein auf

Der Alltag von Kindern ist voller Dinge, über die sie sich wundern und die sie staunen lassen. Während Kinder ihre Welt spielend, entdeckend, forschend und mit großer Neugier erkunden, erlischt das Interesse daran bei vielen aber spätestens im Alter von 14 Jahren. Es ist auch an den Erzieher:innen und Grundschullehrer:innen, die Beobachtungen und Fragen der Kinder aufzugreifen und daraus Lernsituationen zu entwickeln. Dabei möchte die Bildungsstiftung mit ihren Projekten unterstützen. „Wir wollen gezielt mögliche Hürden abbauen und dafür sensibilisieren, wieviel Spaß wissenschaftliche Experimente machen können, oder wenn man etwas mit den eigenen Händen in einer Werkstatt baut,“ betont Meike Betz-Seelhammer, Leiterin der element-i Bildungsstiftung. „Wir möchten Erfahrungsräume schaffen, aus denen die Fachkräfte schöpfen können, um mit den Kindern wieder mit Leidenschaft Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik im Alltag zu entdecken und zu erforschen.“

Die element-i Werkstatt öffnet in 2024

Für mehr solcher Erfahrungsräume plant die Bildungsstiftung aktuell die element-i Werkstatt auf dem Gelände der element-i Grund- und Gemeinschaftsschule (Breitwiesenstraße 18) in Stuttgart-Vaihingen. Dort wird ein etwa 200 Quadratmeter großer Raum professionell ausgestattet, um umfangreiche Projekte mit Papier, Holz, Metall, Elektronik, Coding und Robotik zu ermöglichen. Die ersten technischen Geräte, wie eine Laubsägemaschine, ein Bandschleifer, ein Lasercutter, eine CNC-Fräse und Roboterbausätze, sind bereits finanziert. Spenden für weitere werden gesammelt. Zudem werden noch Unternehmen für Kooperationsprojekte gesucht, die anwendungsbezogene Projektarbeit fördern. Auch ein Werkstattführerschein ist angedacht. Offene Angebote für Kinder und Fachkräfte runden das Konzept ab. Eröffnet wird die Werkstatt voraussichtlich im Oktober 2024.

Auch weitere Tüftler- und Forscherinnentage für pädagogische Fachkräfte sind geplant. Wer sich anmelden möchte oder weitere Informationen benötigt, findet diese auf den Seiten der element-i Bildungsstiftung.

Über die element-i Bildungsstiftung

Die im Jahr 2011 gegründete element-i Bildungsstiftung eröffnet Kindern neue Horizonte – unabhängig von ihrem Geschlecht, Herkunft oder den finanziellen Möglichkeiten ihrer Eltern. In interaktiven Projekten rund um „Kunst und Kultur“ sowie „Tüfteln und Forschen“ können die Kinder ihre Interessen und individuellen Begabungen entdecken, Kreativität und Selbstvertrauen entwickeln und daraus Kraft für ihr gesamtes Leben schöpfen. Nur wer seine Talente kennt, kann sie sinnvoll zum Wohl unserer Gesellschaft nutzen. Die element-i Bildungsstiftung gGmbH arbeitet operativ, ist konfessionell sowie parteipolitisch ungebunden und als gemeinnützig anerkannt.

