Erfolgreiches Schulwegtraining in der Ravensburger Kinderwelt

Am vergangenen Wochenende sind mehr als 1.200 Besucher/-innen zum großen Schulwegtraining in die Ravensburger Kinderwelt gekommen. Neben dem Probesitzen im echten LKW des Speditionsunternehmens Große Vehne konnten sich Interessierte bei der Kreisverkehrswacht Ludwigsburg über die Wichtigkeit des Anschnallens im Auto und häufige Gefahrenquellen im Straßenverkehr informieren. Das „kleine Zebra“ verzauberte die Familien mit einem ansprechenden Mitmach-Theater.

Das Wochenende vom 1. und 2. Oktober 2022 stand in der Kornwestheimer Indoor-Erlebniswelt ganz unter dem Motto „Sicherheit im Verkehr“ und zog zahlreiche Besucher/-innen an. Schon vor dem Eingang bestaunten die kleinen und großen Gäste mit leuchtenden Augen die großen Fahrzeuge der „Große Vehne“. Zwei Auszubildende des Speditionsunternehmens erklärten, was es mit dem „toten Winkel“ auf sich hat und ließen die Interessierten auf dem Fahrersitz Platz nehmen.

Am Eingang erhielten die Kinder dann bereits einen Rallye-Bogen, mit dem sie an verschiedenen Stationen Stempel sammeln konnten. Diese wurden am Ende gegen ein Geschenk eingelöst. Aus allen Teilnehmenden wurden zudem fünf Gewinner ermittelt, die sich in den nächsten Tagen auf ein Paket von der Kinderwelt freuen dürfen. Die Kreisverkehrswacht Ludwigsburg stellte anhand eines riesigen Wimmelbildes die Gefahren auf der Straße dar und sensibilisierte für den richtigen Umgang in derartigen Situationen. Zudem konnten Interessierte hier am Kindergurtschlitten anschaulich erleben, wie wichtig es ist, sich im Auto anzuschnallen. Nebenan konnten die Besucher/-innen kreativ werden und ihr eigenes Spiel erfinden – natürlich auch hier unter dem Motto „Verkehr“. Um 14:30 Uhr wartete an beiden Tagen das Mitmach-Theater mit dem kleinen Zebra und einer Polizistin aus dem Ludwigsburger Präventionsteam auf die Familien, die das Stück mit Begeisterung verfolgten.

Auch Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel ließ es sich nicht nehmen, das Event am Samstag, 1. Oktober 2022, zu besuchen. „Es ist wirklich schön zu sehen, wie gut diese Veranstaltung angenommen wird und dass so viele Interessierte den Weg in die Ravensburger Kindewelt gefunden haben“, sagte Koch-Haßdenteufel.

Wer jetzt ebenfalls Lust auf spannende Aktionen in der Indoor-Erlebniswelt bekommen hat, der sollte sich über die Website und die Social-Media-Kanäle der Kinderwelt auf dem Laufenden halten.

Die Ravensburger Kinderwelt hat von Freitag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung ist aktuell nicht erforderlich.