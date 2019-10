Haarschnitt vom Weltmeister: Zuwachs im Salon Konrad Kern

In dem Beruf des Friseurs hat sich Hagen Jurk nicht gesehen. Sein Lehrmeister glaubte jedoch an sein Talent und überredete ihn an einem Wettkampf teilzunehmen. Es begann ein neuer Lebensabschnitt für Hagen Jurk. Nun kehrt er Jahre später mit mehreren MeisterTiteln zu seinem ehemaligen Ausbilder nach Heilbronn zurück.

Er bringt die neuesten Friseurtrends nach Heilbronn

Bei seiner ersten Meisterschaft der Friseure im Jahr 2012 holte sich der Aufsteiger Hagen Jurk gleich den Vizeweltmeister-Titel. Im Jahr 2014 wurde er sogar Friseur-Weltmeister. In den darauffolgenden Jahren nahm er an mehreren Friseur-Wettkämpfen auf internationaler Ebene teil und holte sich weitere Auszeichnungen. Nun kehrt der titelbeladene Friseurmeister in die Region zurück und bringt die neusten Frisurentrends nach Heilbronn. Hagen Jurk hat es als Friseur nach ganz oben geschafft. Und das obwohl er vor ein paar Jahren das Friseur-Handwerk schmeißen wollte. In der Ausbildung sei er weder motiviert noch engagiert gewesen, gibt er zu. Doch sein Ausbilder Konrad Kern, selbst zweifacher Weltpokal-Sieger im Team, wollte die Entscheidung seines Azubis damals nicht akzeptieren: »Ich habe sein Potenzial gleich erkannt und bin aus allen Wolken gefallen, als er mir sagte, dass er sich nicht in dem Beruf als Friseur sieht«, erinnert sich der Friseurmeister.

Hartes Training für die Weltmeisterschaft

Hagen sei ein seltenes Naturtalent, der die Formsprache der Haare erkennt, behauptet Konrad Kern. Das musste er dem jungen Mann aber erst bewusst machen.»Konrad hat mich damals überzeugt als Friseur weiter zu machen und mir aufgezeigt, welche Wege und Möglichkeiten es gibt«, erzählt Hagen Jurk. Sein Lehrmeister überredet ihn sich bei einem Wettkampf zu probieren. Es folgen drei harte Vorbereitungsmonate: Stundenlanges Training nach dem Feierabend, das Erlernen von unzähligen Techniken, das Färben, Fönen und Schneiden der Haare. Nach diesen drei Monaten wartet auf ihn eine nicht weniger harte Konkurrenz bei der Weltmeisterschaft in Mailand. Und dort passiert das Unglaubliche, womit selbst Konrad Kern nicht gerechnet hat: Sein Schützling holt sich gleich den Vizemeister-Titel! Nach dem ersten Erfolg will Hagen Jurk auf keinen Fall aufhören und schafft es im Jahr 2014 zum Friseur-Weltmeister.

In den nachfolgenden Jahren nutzt er die Zeit, um sich weiter zu entwickeln: Er macht seinen Friseurmeister, arbeitet in diversen Friseursalons und nimmt aktiv an Wettkämpfen teil. Darüber hinaus engagiert sich Hagen Jurk beim CAT (Verband der Künste und Techniken der Friseure Deutschlands), wirkt bei Shows mit und gibt Seminare. »Ich habe alles geschafft, was ich mir vorgenommen habe«, strahlt der 27-Jährige. Nun soll ab Oktober ein neuer Lebensabschnitt beginnen. Hagen Jurk steigt bei seinem ehemaligen Ausbilder Konrad Kern in seinem Friseursalon in der Schulgasse in Heilbronn ein. Er freut sich auf die neue Herausforderung und auf den Kontakt zu seinen neuen Kundinnen und Kunden. Die Terminplanung im Salon von Konrad Kern wird so gestaltet, dass die Kunden auch spontan kommen können. Wer sich demnach einen Haarschnitt vom Friseur-Weltmeister wünscht, kann auch kurzfristig einen Termin vereinbaren.