Pullover aus Merinowolle – Tragekomfort und perfekte Passform für große Männer

Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn deine Oberbekleidung nicht richtig sitzt. Zu kurz, zu weit - die Probleme sind vielfältig. Doch hier kommt Girav ins Spiel. Das niederländische Modelabel hat sich einen wohlverdienten Ruf für hochwertige Mode erarbeitet, die speziell für Männer mit langen Oberkörpern entwickelt wurde. Von T-Shirts bis zu kuscheligen Pullovern aus feinster Merinowolle bietet Girav eine breite Palette von hochqualitativer und nachhaltiger Mode für Männer. Herren mit einer Größe von 1,85 Metern oder größer, sind hier genau richtig.

Was bedeutet Girav?

Der Markenname "Girav" ist eine Anspielung an das Wort "Giraffe", die für ihre imposante Größe bekannt ist. Doch das "V" in Girav symbolisiert auch die männliche Silhouette, und es steht für die verschiedenen Elemente, die diese Marke auszeichnen: Körperbau, Größe und Gewicht. Diese Variablen sind entscheidend, um die optimale Passform zu erhalten. Durch die Eingabe der individuellen Maße bei Girav, sind maßgeschneiderte Größen realisierbar. Insgesamt bietet Girav drei Längen und 17 verschiedene Größen, um sicherzustellen, dass jeder Mann den perfekten Merino Pullover bei Girav.de findet.

Die perfekte Passform für jeden Mann

Girav bietet eine breite Palette von Größen und Kombinationsmöglichkeiten, um sicherzustellen, dass jeder Mann das passende Oberteil findet. Die Längen sind wie folgt:

Standard Long Fit: Ideal für Männer bis zu einer Größe von 1,85 Metern. Diese Pullover und Oberteile sind zwei bis vier Zentimeter länger als die Standardproduktion anderer Marken.

Long Fit: Optimal für Männer mit einer Größe zwischen 1,85 Metern und zwei Metern. Hier sind die Oberteile vier bis acht Zentimeter länger als die Standardgröße.

Extra Long Fit: Für Männer über zwei Metern Körpergröße. Diese Pullover und Oberteile sind acht bis zwölf Zentimeter länger als Standardgrößen.

Mit Girav ist die ideale Passform für Männer aller Größen und Körpertypen garantiert.

Eine Persönliche Mission

Der Gründer von Girav, Erik de Weerd, ist selbst 1,96 Meter groß. Er weiß aus eigener Erfahrung, wie frustrierend es sein kann, Oberteile zu finden, die in der richtigen Länge sind und gleichzeitig perfekt sitzen. Früher musste er Oberteile in Größe 3XL kaufen, nur um die gewünschte Länge zu erreichen. Doch die Passform und das Design entsprachen nie seinen Vorstellungen. Das war die Inspiration für die Gründung von Girav. Erik de Weerd ist der festen Überzeugung, dass jeder Mann hochwertige Oberbekleidung in einer individuellen Passform verdient, unabhängig von Größe und Körperform.

Feinste Merinowolle für Höchsten Tragekomfort

Die Kleidung von Girav zeichnet sich nicht nur durch die passgenaue Passform aus, sondern auch durch erstklassige Qualität und unübertroffenen Tragekomfort. Die Verwendung von 100% reiner Merinowolle ist ein Schlüsselmerkmal. Merinowolle ist von Natur aus weich, warm und angenehm auf der Haut. Sie ist besonders hautfreundlich und bequem, da sie Keratin enthält, das auch in menschlicher Haut vorkommt.

Merinowolle ist außerdem extrem vielseitig. Sie hält warm, wenn es kalt ist und kühlt, wenn es warm ist. Das bedeutet, dass Merinowolle ideal für das Tragen im Winter und im Sommer ist. Sie hält dich warm, ohne zu überhitzen, und transportiert Feuchtigkeit von der Haut weg, was sie zu einer ausgezeichneten Wahl für den Alltag macht. Merinowolle ist leicht, antistatisch und behält von Natur aus ihrer Form, sodass Bügeln überflüssig wird.

Nachhaltige Produktion und langlebige Mode

Girav legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und faire Arbeitsbedingungen. Die Produktionsstätten sind nach BSCI, Ökotex und ISO 9001 Standards zertifiziert, um sicherzustellen, dass jedes Oberteil unter würdevollen Bedingungen hergestellt wird. Auch die Herstellung der Merinowolle unterliegt hohen Standards, die gewährleisten, dass die Farben lange strahlend bleiben und die Passform erhalten bleibt.

Girav hat es sich zur Aufgabe gemacht, Mode für große Männer zugänglich und stilvoll zu machen. Mit einer breiten Auswahl an Größen, perfekten Passformen und hochwertigen Materialien sind ihre Merinowolle Pullover für Männer eine hervorragende Wahl.