Ab 6. Oktober: In einem Land, das es nicht mehr gibt

Das Land, das es nicht mehr gibt, ist natürlich die DDR. Mit Orwells utopischem Roman „1984“ durfte man sich damals nicht erwischen lassen, doch Suzie passiert genau dies.

Zur Strafe fliegt sie von der Schule, statt Studienwunsch landet sie in einer Fabrik. Zufällig kommt sie in Kontakt mit einer Gruppe von Modemachern im Ostberliner Underground, die aus Duschvorhängen und anderen Materialien schillernde Kostüme entwerfen. Suzie gefällt es, innerhalb des Konformismus ihre Freiheitsliebe auszuleben und ihren Weg zu finden. Regisseurin Aelrun Goette weiß, wovon sie erzählt: Ende der 80er Jahre war sie in Ostberlin ein Model, das klar kommen musste mit ihrer Herkunft, familiären Erwartungen und dem Verfolgen der eigenen Träume.

Start: 6. Oktober