Filmkiste Oktober 2022

Im 18./19. Jahrhundert gab es in Westafrika eine Kampftruppe, die ausschließlich aus Kriegerinnen bestand. Von ihr erzählt das Historiendrama „The Woman King“. Gedreht wurde in Südafrika. Start: 6. Oktober

Kein Halloween ohne entsprechenden Kinostoff. „Halloween Ends“ verspricht auf der Zielgeraden der Serienkillerreihe um Michael Myers nochmals besonders blutig zu werden. Start: 13. Oktober

Erst Prinz, dann Sklave, schließlich 5000 Jahre eingesperrt. Dwayne Johnson lässt als „Black Adam“ seine Muskeln spielen und misst sich unter Einsatz magischer Kräfte mit anderen Superhelden. Start: 20. Oktober

Ein Architekt kämpft eingeschlossen in einem in eine Baugrube gestürzten Dixi-Klo ums Überleben. „Ach du Scheisse!“ – der Kinogast wird dies in diesem bierseligen Stück Gaudikino öfters denken. Start: 20. Oktober

Vom Franzosen Albert Dupontel ist man überzogene komödiantische Stoffe gewohnt. In „Was dein Herz dir sagt - Adieu ihr Idioten!“ spielt er einen suizidgefährdeten Mann auf der Suche nach einem Kind. Start: 20. Oktober

Fesselnde Familienunterhaltung verspricht „Die Legende vom Tigernest“. Darin rettet der Junge Balmani im Himalaya ein Tigerbaby vor skrupellosen Wilderern und nimmt es mit zu sich ins Dorf. Start: 20. Oktober

Nebenfiguren werden zu Hauptdarstellern. „Die Mucklas ... und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“ lieben die harmonische Unordnung und sind auf der Suche nach einem neuen Zuhause. Start: 20. Oktober

Ein französischer Polizist erfährt, dass er schwer krank ist. Die Komödie „ 30 letzte Tage - Ein Cop dreht auf “ erzählt, wie er vor seinem Abgang noch einige Heldentaten zu vollbringen versucht. Start: 27. Oktober