Kino der Zukunft

Foto: Lochmann Filmtheaterbetriebe Samsung LED Kino Traumpalast Nürtingen

Der Samsung Cinema LED Screen erobert die Kinowelt. Am 4. Juli wurde der erste Cinema LED Screen der EU im Traumpalast Esslingen vorgestellt. Zur großen Eröffnungsfeier war es zunächst nur Vertretern der Presse und Branchenteilnehmern vergönnt, in den Genuss des einzigartigen Kinoerlebnisses zu kommen. Seit 5. Juli ist der Kinosaal „Centro“, der mit der digitalen Leinwand ausgestattet wurde, auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich.

Der Cinema LED Screen hat durchaus das Zeug, sich in der Kinobranche durchzusetzen. Das Bild setzt sich aus insgesamt 26 Millionen Leuchtdioden zusammen. Daraus ergeben sich rund 9 Millionen Bildpunkte, die ihrerseits selbst leuchten. Das entspricht einer 4K-Auflösung von 4,096 x 2,160 Pixeln auf einer Fläche von 10,3 x 5,4 Metern. Inhalte wiederzugeben, ist sowohl im Kinoformat „scope“ als auch im Format „flat“ möglich. Die Leuchtkraft der Leinwand ist zehnmal stärker als bei den meisten Kinoprojektoren, sie erreicht eine Lichtstärke von bis zu 500 nit. Ein ganz besonderes Merkmal des LED Screens ist das sogenannte „True Black“, bei dem schwarz auch wirklich schwarz erscheint, ermöglicht durch eine punktgenaue Darstellung ohne Reflektionen. Somit hat der Zuschauer das Gefühl, komplett in den Film eintauchen zu können, ohne jegliche Ablenkung Die brillante Bildqualität entsteht durch ein breites Farbspektrum von intensiven Farben sowie einem extrem hohen Kontrastumfang. Es ist die erste LED-Wand, die mit dem Digital Cinema Initiatives-Standard (DCI) ausgezeichnet wurde. Die Farbgenauigkeit sowie die Farbwiedergabe sind zu hundert Prozent genau und unabhängig von der Helligkeit. Durch HDR und den erweiterten Farbraum ist der Cinema LED Screen in der Lage, extrem viele Details in einem Bild sichtbar zu machen, selbst bei sehr hellen oder dunklen Szenen.

Bei der LED-Technik kann, aufgrund des nicht mehr benötigten Projektors, auf Projektionsräume verzichtet werden. Die Sitzreihen können außerdem steiler gebaut werden und schaffen damit zusätzlichen Platz für Kinositze. Der stetig wachsende Wettbewerb durch die immer innovativere Technik für zu Hause sowie verschiedenste Streaming-Dienste stellt ein großes Problem für die Kinobranche dar. „Technisch auf dem neuesten Stand zu sein, war schon immer unser Anspruch. Man muss den Leuten etwas Besonderes bieten“, so Heinz Lochmann über die Installation der digitalen Leinwand. Auch in schlechten Zeiten müsse man sich immer weiterentwickeln. Diesem Vorsatz folgen die Lochmann Filmtheaterbetriebe in jedem Fall. Neben dem 3D-Standard verfügen einige der Traumpalast-Kinos über Säle mit dem Soundsystem Dolby Atmos sowie bewegbare Sessel (D-Box Motion Seats). Der Traumpalast Leonberg ist zudem der erste Multiplex-Komplex in Deutschland mit Dolby Atmos Soundsystem in allen Sälen. Auch nach der erfolgreichen Eröffnung des ersten Cinema LED Screens in der EU ist für Heinz Lochmann und seinen Sohn Marius, der den Traumpalast in Leonberg leitet, noch lange nicht Schluss. In Planung ist bereits der nächste Rekord: der Bau eines großen IMAX-Kinos in Leonberg mit der größten Leinwand Deutschlands.

Über die Lochmann Filmtheaterbetriebe:

Die Lochmann Filmtheaterbetriebe bestehen aus den sieben Traumpalast-Kinos in Schorndorf, Waiblingen, Backnang, Leonberg, Esslingen, Nürtingen und Biberach sowie den Löwenlichtspielen Rudersberg und dem Passage Kino Hamburg. Seit Mai 2018 gehört auch das Turm Theater Schwäbisch Gmünd zu den Lochmann Filmtheaterbetrieben. Die mittelständische Kinokette des Gründers und Geschäftsführers Heinz Lochmann erfreut sich eines stetigen Wachstums, so sind zwischen den Jahren 1995 und 2018 immer neue Standorte hinzugekommen. Die Traumpalast-Kinos bieten neben aktuellen Top-Filmen auch ein kulturell anspruchsvolles Filmprogramm sowie besondere Kindervorstellungen an. Im Mittelpunkt des Kinoerlebnisses steht in allen Lochmann-Kinos das spezielle Wohlfühl-Konzept, welches zum Beispiel durch kunstvolle Wandmalereien oder auch besonders komfortable Lounge-Kinosessel verkörpert wird. Mehr dazu gibt es hier.