Als eine Hommage an Horror, Humor und Popkultur erzählt »Reality Z« in zehn Folgen von einer Zombie-Apokalypse in Rio de Janeiro, während der die Teilnehmer und Macher der Reality-Show »Olimpo« eingeschlossen werden. Als über die Stadt Wahnsinn und Horror hereinbrechen, wird das Studio für Schutzsuchende zur Rettungsinsel.

»Reality Z«, ab 10.06. auf Netflix, www.netflix.com