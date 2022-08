Erfolgreiches Trainingslager beim KSV Rimbach

Nicht mehr lange, dann beginnt für die RED DEVILS Heilbronn die neue Saison. Während das Bundesligateam am 24. September beim SV Alemannia Nackenheim erstmals wieder in der Bundesliga auf die Matte geht, startet die neue Saison für die zweite Mannschaft in der Landesliga bereits am 9. September mit einem Auswärtskampf beim KSV Aalen.

Am Wochenende hat das Trainerteam um Bundesliga-Headcoach Adam Juretzko und das Landesliga-Trainerduo Andrei Puscas und Josef Svajlenka die Athleten der zweiten Mannschaft, sowie einige Ringer aus dem Bundesligateam zum Trainingslager in den Odenwald eingeladen. Gemeinsam mit der Zweitliga-Mannschaft des KSV Rimbach absolvierten die RED DEVILS ein dreitägiges, hartes Training auf der Matte. Doch auch das Teambuilding kam nicht zu kurz und die Ringer hatten bei gemeinsamen Freizeit-Aktivitäten zusammen viel Spaß.

„Gemeinsam mit dem Rimbacher Trainer haben wir neben dem Techniktraining den Fokus auf den Konditionsaufbau gelegt. Denn du kannst im Kampf noch so ein super Techniker sein – wenn du nicht in der Lage bist dich in der Endphase durchzubeißen, kannst du einen sicher geglaubten Sieg noch aus der Hand geben“, erklärt Headcoach Adam Juretzko den Schwerpunkt des Trainingslagers.

Josef Svajlenka zeigte sich begeistert von der Organisation und der sportlichen Qualität der Sparringspartner: „Das sind richtig gute Leute, die unsere Ringer gefordert haben. Das Trainingslager war super organisiert.“

Sehr zufrieden zeigte sich Andrei Puscas von der Motivation und dem Einsatzwillen der Heilbronner Athleten. „Die Jungs haben gesehen, welche Perspektiven sie haben, wenn sie weiterhin so fleißig trainieren“, so Puscas. „Das Wochenende hat uns als Team zusammengeschweißt und hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir die Neuzugänge in unser Landesligateam integrieren konnten. Schade war nur, dass durch die Urlaubszeit und diverse Verletzungen nicht alle Ringer dabei sein könnten.“