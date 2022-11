Endspurt zu den Playoffs

Es war ein bewegter November für die RED DEVILS Heilbronn. Die Ringer konnten mehrere Erfolge einfahren, darunter ein Überraschungssieg gegen den ASV Mainz 88, der bis dahin ungeschlagene Tabellenführer. Aktuell befinden sich die Ringer in der Tabelle auf dem vierten Platz. Im Dezember stehen nun die letzten Kämpfe der Rückrunde an. Können die RED DEVILS das Minimalziel Playoffs erreichen?

Es ging vielversprechend los im November: Die Fans der RED DEVILS konnten in der sehr gut besuchten Römerhalle einen unerwartet hohen Heimsieg mit 26:10 gegen den SV Alemannia Nackenheim feiern. Dadurch konnten sich die Heilbronner Ringer für die deutliche 6:24 Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Das Team von Headcoach Adam Juretzko profitierte vom Stilartwechsel in der Rückrunde und ging in allen Kämpfen bis ans Maximum. Dann die Sensation: Die RED DEVILS trafen auf den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer ASV Mainz 88. In der Hinrunde hatten die Heilbronner noch mit 11:15 verloren. Der Rückkampf kristallisierte sich schon an der Waage zu einem wahrhaftigen Aufstellungspoker auf beiden Seiten. Mainz überraschte in den unteren Gewichtsklassen zur Vorwoche und die RED DEVILS brachten den »Commander« Adam Juretzko sowie Ramazan Ramazanov und André Timofeev jeweils eine Gewichtsklasse tiefer im Vergleich zur Vorwoche. Der ASV Mainz 88 wollte beim Heimkampf seine weiße Weste bewahren und die RED DEVILS wollten den Mainzern die erste Niederlage zufügen. Der vorletzte Kampf bis 75kg im griechisch-römischen Stil sollte die Vorentscheidung bringen. Headcoach Adam Juretzko stellte sich aufgrund von kurzfristigen Ausfällen im Alter von 51 Jahren wieder in den Dienst der Mannschaft. Mit Mohammad Damankhoshk hatte der »Commander« eine schwere Aufgabe vor der Brust. Bis zur 4. Minute war der Kampf ziemlich offen und der Mainzer führte mit 2:1 nach Punkten. In der 4. Minute stellte der Schiedsrichter Mohammad Damankhoshk passiv und Adam Juretzko holte in der angeordneten Bodenlage durch vier Durchdreher wichtige 8 Punkte auf sein Konto. Er brachte die Führung über die Zeit und gewann unter großem Jubel mit 12:5 nach Punkten und wurde zum Matchwinner für die RED DEVILS. Gegen das Tabellenschlusslicht Freiburg konnten die Ringer schließlich einen ungefährdeten 21:10 Sieg einfahren. Nun stehen sie punktgleich mit dem Dritten TuS Adelhausen auf dem 4. Platz der Tabelle.

Ein Erfolg stellten auch die Heimkämpfe in der Römerhalle dar. Die RED DEVILS führten zum Kampf gegen Nackenheim einen »Tag der Wirtschaft« durch, mit dem Firmen aus der Region mit Freikarten in die Halle gelockt wurden.

www.reddevils-heilbronn.de