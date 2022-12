Tabellenführer Köllerbach zu Gast in Heilbronn

Wenn am Samstag, den 03.12.2022 um 19:30 Uhr der Kampf angepfiffen wird, dann werden die Zuschauer in der Römerhalle einen absoluten Spitzenkampf in der 1. Bundesliga West zu sehen bekommen. Die Gäste vom KSV Köllerbach sind in der Rückrunde wie auch die RED DEVILS bisher ungeschlagen und konnten vergangenes Wochenende die Tabellenführung vom ASV Mainz 88 übernehmen. In der Hinrunde verloren die RED DEVILS aufgrund einiger Ausfälle nur mit 16:17. Für diese Niederlage wollen sich die Männer um Adam Juretzko revanchieren, um den 3. Platz zu verteidigen.

Die Saarländer haben eine Mannschaft mit internationalen Spitzenringern in Kombination mit vielen Eigengewächsen auf Bundesliga-Niveau. Diese Kombination macht den KSV Köllerbach zu einem äußerst schwierigen Gegner.

Die 2. Mannschaft trifft am gleichen Tag auswärts auf die SG Weilimdorf II (Kampfbeginn: 15:00 Uhr). In der Hinrunde gewann die SG Weilimdorf II noch mit 24:10.

Vor dem Bundesliga-Heimkampf wird die Jugend um 18:15 Uhr wieder einige Trainingskämpfe präsentieren. Ein früheres Vorbeischauen lohnt sich!

Tickets: https://diginights.com/ticket/2022-12-03-bundesliga-ringen-red-devils-heilbronn-vs-ksv-koellerbach-roemerhalle/step/1

Live-Stream: https://sportdeutschland.tv/reddevilsheilbronn/red-devils-heilbronn-vs-ksv-koellerbach

—————————————————

Am Wochenende zu Gast in Heilbronn und noch keine Unterkunft? Der Partner der RED DEVILS, das Mercure Hotel Heilbronn bietet Komfort für jeden Anspruch. Das 4-Sterne-Hotel hat 136 klimatisierte Nichtraucherzimmer auf höchstem Niveau. Im neu konzipierten Restaurant La Girafe lässt man sich bei perfektem regionalem Essen und herzlichem Service im ungezwungenen Ambiente verwöhnen. Die zentrale Lage des Hotels bietet den idealen Ausgangspunkt für Shopping, Rad- oder Joggingtouren sowie Ausflüge in die Umgebung.

Mehr Infos unter: https://www.heilbronn.de/tourismus/uebernachten/unterkuenfte-in-heilbronn/mercure-hotel-heilbronn.html