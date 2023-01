RED DEVILS: Fanbus nach Kleinostheim

Das Minimalziel der Saison wurde übertroffen: Die RED DEVILS stehen im Viertelfinale. Für den Rückkampf am 14. Januar in Kleinostheim konnte nun ein Fanbus organisiert werden.

Das Viertelfinale wird am Samstag, den 07.01.2023 in der Römerhalle in Heilbronn und am Samstag, den 14.01.2023 in Kleinostheim stattfinden. Gegner sind die Warriors aus Kleinostheim. "Es wird sicherlich ein Kampf auf Augenhöhe", prognostiziert Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer. "Im Hinkampf sehe ich Kleinostheim etwas vorne und im Rückkampf uns. Von daher kommt es auf alle Schlüsselkämpfe in der Endabrechnung an.

Gemeinsam mit „Trabold Reisen GmbH & Co. KG“ konnten die RED DEVILS nun einen Fanbus für den Viertelfinal-Rückkampf am Samstag, den 14.01.2023 gegen die Warriors aus Kleinostheim organisieren. Der Ticketpreis für die Busfahrt beläuft sich auf 25€ pro Person. Die Tickets können online beim Ticketingpartner der RED DEVILS Diginights erworben werden: https://diginights.com/ticket/2023-01-14-fanbus-nach-kleinostheim-bundesliga-ringen-viertelfinale-rueckkampf-roemerhalle/step/1

Abfahrt ist um 16:00 Uhr an der Römerhalle in Heilbronn-Neckargartach und die Rückfahrt ist je nach Kampfende zwischen 22:00-22:30 Uhr. Für alle Fans im Bus wird an der Abendkasse in Kleinostheim ein Ticket hinterlegt. Das Ticket für den Kampfabend muss zusätzlich und separat an der Abendkasse in Kleinostheim gezahlt werden.