RED DEVILS ziehen vorzeitig ins Viertelfinale ein

Mit einer unglaublichen Teamleistung und der ein oder anderen Veränderung in der Aufstellung, ziehen die RED DEVILS aus Heilbronn vorzeitig ins Viertelfinale ein und können vom 3. Platz in der Bundesliga West Gruppe nicht mehr verdrängt werden. Der Kampf in der Dinkelberghalle in Adelhausen endete mit 21:10 für die Männer von Adam Juretzko. Bereits beim öffentlichen Wiegen war klar, dass das ein spannender Kampfabend werden würde. Beide Seiten überraschten wieder mit Veränderungen in der Aufstellung im Vergleich zu den Vorwochen.

Vor dem Kampf war die Marschroute von Headcoach Adam Juretzko klar: „In der ersten Halbzeit müssen wir so viele Punkte wie möglich holen, um diese in der zweiten Halbzeit zu verteidigen“. Der Plan ging auf. Zur Halbzeit führten die Gäste aus Heilbronn bereits mit 17:0 überraschend hoch.

Bis 57kg hatte der jugendliche Ianis Buzan auf Seiten des TuS Adelhausen keine Chance und verlor nach knapp einer Minute auf Schultern. Dieser Schultersieg sorgte für die 4:0 Führung.

Im Schwergewicht bis 130kg Freistil hatte es unser Radoslaw Baran mit dem starken Adelhausener Eigengewächs Felix Krafft zu tun. Trotz einem Gewichtsnachteil von knapp 11kg, konnte Radoslaw Baran nach vier Minuten eine 7:0 Führung verzeichnen. Besonders sehenswert war hierbei sein Beinangriff mit anschließendem Ausheber. In den letzten beiden Minuten drehte Felix Krafft nochmal auf und verkürzte den Kampf auf 7:4 aber konnte die Niederlage gegen den Heilbronner nicht mehr abwenden. Mit diesem knappen Punktsieg führten die RED DEVILS mit 6:0.

In der Gewichtsklasse bis 61kg Freistil rechneten die RED DEVILS eigentlich mit dem Russen Artem Gebekov oder dem ehemaligen Heilbronner Levan Metreveli als Gegner für Recep Topal. Der TuS überraschte und vergab die Ausländerposition in einer anderen Gewichtsklasse. Deshalb hatte es Recep Topal ebenfalls mit einem jugendlichen Namens Julius Kummer zu tun. Nach zweieinhalb Minuten stand auch hier der Heilbronner vorzeitig mit 16:0 durch technische Überlegenheit als Sieger fest. Somit stand es schon 10:0 für die RED DEVILS Heilbronn.

Die erste Veränderung in der Aufstellung nahmen die RED DEVILS bis 98kg im griechisch-römischen Stil vor. Anstelle von Simeon Stankovich kam dieses mal Marius Braun eine Gewichtsklasse höher als üblich zum Einsatz. Er hatte es mit dem knapp 10kg schwereren und ehemaligen Heilbronner Etka Sever zu tun. Beim Stande von 1:1 für Etka Sever, musste der ehemalige Heilbronner nach 2:20 Minuten leider aufgeben, da er sich am Arm verletzt hatte. Somit gingen vier Punkte aufgrund der Aufgabe an die RED DEVILS zum 14:0. Wir wünschen Etka Sever gute Besserung!

Im letzten Kampf vor der Pause hatte es Abdolmohammad Papi mit Manrikos Theodoridis bis 66kg im griechisch-römischen Stil zu tun. Abdolmohammad Papi wusste mit seiner aktiven Kampfweise im Stand und den tollen Durchdrehern im Boden zu überzeugen. Diese Kombination verhalf ihm zum 9:1 Punktsieg und der 17:0 Pausenführung für die RED DEVILS.

Diese deutliche Führung galt es in der zweiten Halbzeit zu verteidigen, da der TuS Adelhausen in den Gewichtsklassen der zweiten Halbzeit besonders stark besetzt war. Den Anfang machte unser Eigengewächs André Timofeev bis 86kg Freistil gegen den amtierenden 3. Europameister Sebastian Jezierzanski aus Polen. André Timofeev kämpfte bis zur letzten Sekunde und verhinderte einen vorzeitigen Sieg. Nach Ablauf der Zeit stand ein 0:13 Punktsieg für den polnischen Spitzenathleten im Dienste des TuS Adelhausen. Mit diesem Sieg verkürzten die Südbadener auf 17:3.

Zum zweiten Mal in dieser Saison kam dann unser Ramazan Ramazanov in der Gewichtsklasse bis 71kg Freistil zum Einsatz. Den Großteil seiner Kämpfe machte er bislang in der Gewichtsklasse bis 75kg. Aus taktischen Gründen „kochte“ er nochmal ab und belohnte sich mit einem klaren 17:1 Sieg durch technische Überlegenheit gegen den deutschen U23-Nationalmannschaftsringer Nico Megerle. Der Sieg von Ramazan Ramazanov besiegelte auch den vorzeitigen Sieg, da die RED DEVILS nach diesem Kampf mit 21:3 uneinholbar in Front lagen.

Einen klasse Kampf machte bis 80kg im griechisch-römischen Stil unser Ilyas Özdemir gegen den 3. Weltmeister von 2016 Ilie Cojocari. Lediglich ein Durchdreher im Boden entschied den Kampf mit 3:1 nach Punkten für den Adelhausener. Vor den letzten beiden Kämpfen stand es nun 21:4 für die Heilbronner.

In den Dienst der Mannschaft stellte sich mal wieder unser Headcoach. Adam Juretzko rückte für den erkrankten Robin Pelzer ins Team und machte seine Sache überdurchschnittlich gut. Der 51 jährige verlor gegen den amtierenden Vize-Europameister Krisztian-Istvan Vancza nur mit 0:5 nach Punkten und hielt die Niederlage bis zum Ende knapp. Der Ungar im Dress der Adelhausener verkürzte dadurch auf 21:6 für die RED DEVILS.

Im letzten Kampf kämpfte Genzhe Genzheev wieder Stilartfremd bis 75kg Freistil. Gegen den georgischen Spitzenathleten Dimitri Jioevi hatte er deshalb keine Chance und verlor nach 2:20 Minuten mit 0:12 auf Schultern.

Mit dem 21:10 Sieg stehen die RED DEVILS vor dem letzten Kampftag uneinholbar auf dem 3. Platz und stehen somit direkt im Viertelfinale. Der Gegner ist allerdings noch offen, da in der Bundesliga Ost Gruppe der ASV Schorndorf, der KSC Hösbach und der SC Kleinostheim punktgleich auf den Plätzen 2-4 liegen.

Die 2. Mannschaft verbuchte zeitgleich ebenfalls den nächsten Erfolg. Beim Heimkampf in der Albrecht-Dürer-Schule gewann die Bundesliga-Reserve mit 19:16 gegen die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot. Wichtige Punkte steuerten Ivan Huzau, Nico Breischaft, David Weinberg, Erik Obert, Daniel Lenz und Stefan Kamockij bei.