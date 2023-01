Starke Saison der Red Devils

Ganz hat es zum Ende dann doch nicht gereicht. Die Ringer der RED DEVILS schieden bei der Deutschen Meisterschaft im Viertelfinale aus. Trotzdem -blicken die Heilbronner positiv auf die vergangene Saison zurück, in der das Ziel Playoffs übertroffen werden konnte. RED DEVILS-Geschäftsstellenleiter Dominik Bauer zeigt sich zufrieden über die Erfolge, die die Ringer mit dem neuen Headcoach Adam Juretzko feiern konnten.

Wie blickt ihr auf die vergangene Saison zurück? Wir hatten mit den beiden Niederlagen zum Saisonstart gegen Nackenheim und Mainz einen schwierigen Start. Das lag insbesondere an verletzungsbedingten Ausfällen und einem Visa-Problem. In der Rückrunde entwickelte sich das Team von Woche zu Woche überdurchschnittlich gut und konnte die Rückrunde sogar mit einer weißen Weste beenden. Darunter zwei Siege gegen die Tabellenführer Mainz und Köllerbach. Aufgrund dieser einzigartigen Rückrunde konnten wir uns mit Platz drei direkt für das Viertelfinale qualifizieren. Der Teamspirit innerhalb der Mannschaft war enorm und so erhofften wir uns auch eine Überraschung im Viertelfinale gegen Kleinostheim. Im Hinkampf konnten wir das Ergebnis beim 12:12 offen gestalten aber im Rückkampf verloren wir unglücklich mit 13:18.

Was waren besondere Highlights? Für mich war der Rückkampf gegen den ASV Mainz 88 ein besonderes Highlight. Aufgrund der sportlichen Vergangenheit mit diesem Gegner sind diese Duelle immer etwas Besonderes für alle Heilbronner. Dieser sensationelle 15:13 Sieg gegen den Tabellenführer war meiner Meinung nach die Trendwende. Unter anderem auch weil unser Headcoach im Alter von 51 Jahren in den Dienst der Mannschaft gesprungen war.

Sowohl für dich als auch Adam Juretzko war es die erste Meisterschaft in den aktuellen Positionen. Wie ist das gelaufen? Es war für mich eine tolle Saison. Insbesondere wenn man bedenkt, dass ich hier mein Hobby zum Beruf machen konnte. Die Zusammenarbeit mit dem „Commander“ war immer auf Augenhöhe und gemeinsam konnten wir die Ära nach der letzten Saison von Frank Stäbler mit dem Einzug ins Viertelfinale mehr als positiv beenden. Unser Saisonziel war ja im Vorfeld lediglich ein Platz im Mittelfeld.

Was nehmt ihr für die kommende Saison mit? Personelle Änderungen werden bekanntlich erst Anfang Juni kommuniziert. Ich kann aber schon heute sagen, dass wir unseren Kader in der Breite verstärken wollen und müssen, da wir bei Ausfällen adäquaten Ersatz haben müssen. Des Weiteren werden wir natürlich versuchen unsere Publikumslieblinge zu halten.

Gibt es noch ein paar Worte für eure Fans? Ich möchte mich bei allen Zuschauern herzlich für deren Besuche bedanken. Gleiches gilt für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter bei den Heimkämpfen in der Römerhalle. Gemeinsam möchten wir auch in der Saison 2023/2024 wieder eine tolle Bundesliga-Saison kämpfen.

