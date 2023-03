»Einer der letzten echten Entertainer« in Besigheim

Jörg Knör ist in 40 Jahren zur festen Größe geworden und sein Name steht vor allem für unerreichte Parodien. Hoch kreativ mit feiner Beobachtungsgabe verkörpert der Comedian unzählige Prominente und setzt sie originell in Szene. Er ist einer, der aus dem Vollen schöpfen kann: Er parodiert, singt karikiert und spielt berührend gut Saxofon. Seine Nummern und Songs schreibt er alle selbst, anders als viele der heute von Gag-Autoren gepimperten Fernseh-Comedians. Knör ist wie ein alter Wein, mit der Zeit gereift und über die Jahre immer besser geworden. Er beherrscht das schnelle Timing und die spitze Pointe. Die letzten fünfzehn Jahre haben den Künstler treff- und geschmacksicher gemacht. Was er auftischt, kommt an. Da folgt tiefsinniges auf Kalauer, Musik auf Parodie und auch das Sentimentale hat seinen Platz.

Musikkabarett Jörg Knör

Freitag, 28. April, 20 Uhr, Alte Kelter, Besigheim,

